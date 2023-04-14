 

Нарколог раскрыл смертельную опасность алкоголя и сигарет

14.04.2023, 6:21, Разное
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В центральной части России началась активная фаза цветения растений. В весенний сезон цветы представляют особую опасность для людей, страдающих от аллергических заболеваний. Однако для курильщиков и любителей горячительных напитков риски еще более серьезные, ведь алкоголь и сигареты могут усилить симптомы недуга.

Об это рассказал психиатр-нарколог Виталий Холдин. Как отмечает телеканал “360”, эксперт призвал россиян отказаться от вредных привычек хотя бы на период активного цветения.

Конечно, аллергическую реакцию можно контролировать с помощью лекарственных средств, однако если запустить болезнь, то она может привести к летальному исходу. В этом случае алкоголь и сигареты лишь усиливают смертельную опасность.

Важно помнить, что некоторые лекарственные средства нельзя сочетать со спиртосодержащими продуктами. Поэтому у любителей алкоголя возникнут серьезные проблемы, если у них также есть аллергия на пыльцу. По словам нарколога, первое усиливает симптомы второго.

Набольшую опасность представляют красное вино и пиво. В них содержатся сульфиты, которые могут вызвать приступы у астматиков, уверен специалист. А сигареты, по его словам, повышают риски возникновения ринитов и дерматитов.

Эксперт напомнил о необходимости мыть лицо и руки, проводить дома влажную уборку, а также принимать назначенные медиками лекарства. Отказ от алкоголя и сигарет, а также строгое соблюдение правил помогут минимизировать риски в весенний период.


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