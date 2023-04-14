Мнение: Американцы – умные и добрые люди (с)



На фото: только что убили Кеннеди

До какой бы “ничтожности, мерзости, гадости” не дошел сегодня Галковский – всё же не будем забывать, что в ранних своих вещах он был чудо как хорош. Его Гестбук, помню, в самом начале “нулевых” (когда я его обнаружил и читал, скачав по модему!) представлялся каким-то вообще открытием, новым словом в российской общественной мысли. Эх, были времена… Вот одна из старых (2012 года) записей из моего ЖЖ.

И еще образчик Гестбука

Смотрю, некоторые мои читатели только из последних моих цитат сделали для себя “открытие” о существовании легендарного “Гестбука Галковского”. Позор! Я – честно и абсолютно искренне – думаю так, дорогие друзья: практически весь “русскоязычный ЖЖ”, а заодно и 99% “русской публицистики и общественной мысли нулевых годов 21 века”, включая туда же Пелевина, Сорокина и иже с ними – наши потомки скопом и без разбору спустят в унитаз и забудут, как будто этого и не было никогда; а вот “Гестбук Галковского” будут изучать историки, филологи и просто читатели и в 22 веке, и, более того, именно по нему и будет составлено представление насчет “общественно-политической мысли в России” Периода Постперестройки.

Вот – для финала: еще одна запись, практически наугад, из “Книги Благодарностей и Просьб”. Не лучше и не хуже прочих:

“Американцы умные и добрые люди, крайне терпимо относящиеся к чужим культурам. Лет десять назад в Сомали начался жуткий голод (дети-скелеты с раздувшимися животами и т.д.). СССР уже сгнил на корню и Сомали можно было помогать без оглядки на геополитику. Это должна была быть первая глобальная акция ООН по, так сказать, “макропомощи”. Из гуманитарных соображений накормить СТРАНУ. Ну, стали в Могадишо присылать продовольствие. Много. Местные зверушки сначала испугались, попали в непонятки: “Чуваки ЗА ТАК жратву привозят. Типа отравленная, что ли?” Ну, прижукнулись до выяснения обстановки.

Потом быстро сориентировались, ихняя главзверушка перебазировала своё стойбище в район морского порта, там, среди контейнеров, поселилась, и стала жрать. А поскольку жратвы было много, то уж она не знала, чего с ней делать: табуретки из сахара отливала и т.д. Кое-что попадало “вниз” – родственникам охраны, знакомым самкам. Но даже в столице продолжался голод. Когда помощь ООН главзверушка стала вывозить в другие страны НА ЭКСПОРТ, в Сомали решили ввести войска. Американцы приехали подготовленные, войска состояли в основном из негров-мусульман. Задача была – колоннами грузовиков доставлять продовольствие в отдалённые районы. Но главзверушка все контейнеры с гуманитарной помощью уже обоссала – пометила территорию – и восприняла погрузку мешков с рисом в грузовики как наезд. Весь мир обошёл замечательный видеоматериал – поперёк грудной клетки убитого американского солдата положена доска и на её пружинящем конце прыгает довольное насекомое. Качели получились удачные и насекомое подпрыгивало очень высоко, причём в прыжке колени у него задирались выше головы. Американцы ничего не сказали. То есть сказали, что извиняются перед благородным народом Демократического Сомали за циничный ввод своих войск и по-быстрому оттуда смылись, справедливо решив, что это будет худшим наказанием для “благородного народа”.

Тут именно “терпимость и уважение к остальному миру, к другим культурам, другим взглядам.”, столь характерная для англо-саксонской культуры и разительно отличающая её от культуры немецкой. Как сказал Бердяев, “немец тычет всему миру своей порядочностью”. Сомалийцев классические (необломанные) немцы начали бы учить, воспитывать. Потом, с кем там Сомали граничит – Эфиопия, Кения и Джибути? И их тоже “учить”. Дальше – больше. Танзания, Судан, Египет. За Африкой пойдёт Азия, потом Совок… А пупок не развяжется? А может быть “господин поручик идёт не в ногу”? Немцы и получили со своей порядочностью в 45-ом.

Англо-саксы любят естественное состояние вещей. Любят людей, зверушек, растения. Англичанин или американец не обижается на осла за то, что он осёл. Ну, осёл – да на, сенца покушай.

Полный “мультикультуризм”. И дауны учатся в одних школах с нормальными детьми. С даунами играются, угощают конфетами.

Что касается отношения американцев к интеллектуалам, то, опять же повторяю, англо-саксы очень любят животных.

Американец думает так: Головастики не занимаются производительным трудом. Значит великий американский народ их КОРМИТ. Для чего кормят учёных-негуманитариев, врачей и прочих “спецов” – понятно. Но за что в Америке как сыр в масле катаются, например, литературоведы или филологи? Художника и артиста я оставляю за кадром. Он для американца ловкий предприниматель, персонаж рассказов О’Генри. Поэтому, кстати, в американском искусстве столь велик процент шарлатанов. А шарлатана кормить не надо – он сам прокормится. Но зачем в США финансируются работы по античной нумизматике, философии средневековой Ирландии или истории немецких диалектов?

С точки зрения американца (внимание, ответ неожиданный), для того, чтобы интеллектуалы НЕ СВЕРГЛИ ПРАВИТЕЛЬСТВО СОЕДИНЁННЫХ ШТАТОВ. Интеллектуал, и ПРЕЖДЕ ВСЕГО гуманитарий обладает индивидуальным сознанием, следовательно – способен к выстраиванию длительной, на годы вперёд, последовательности действий. Обычные люди слабы, их действия хаотичны или включены в технологические цепочки, утилизующие индивидуальную энергию для общественных нужд. А целеустремлённый человек силён и опасен. Из-за последовательности своих действий он сильнее самого страшного зверя в миллион раз. Он может для себя решить каждый день копать яму по восемь часов в сутки. И будет копать (как Дмитрий Евгеньевич сейчас копает интернет). Не смотря на более чем скромные физические силы, не особенно напрягаясь, за два года он

подкопает фундамент небоскрёба. И огромный дом рухнет в яму. Конечно, людей с индивидуальным сознанием можно просто убить. Но это вызывает общую деградацию общества. Поэтому сословие интеллектуалов подкупают. С точки зрения экономической, как минимум, 50% интеллигентов-гуманитариев не нужны, тем более ТАКИХ гуманитариев, как в Америке. Но они зато и не вредят, а это уже польза для общества БОЛЬШАЯ. Потому что даже средний интеллигент может измыслить такую гадость, до которой недодумается самый страшный серийный убийца. Так что пускай какой-то рабочий (я его вижу – добродушный негр, отец пятерых детей, вкалывающий на конвейере в Детройте) всю жизнь на него работает. Боле того, доброе американское правительство будет даже делать вид, что ему чрезвычайно интересны исследования сомалийской поэзии XVIII века.

Видел я как-то документальный фильм о современных эскимосах Аляски. Все эскимосы прямо светились от жира, ходили в развалку, как пингвины, и счастливо улыбались. Отстегнуло им правительство США денюшку. Какой соблаз был для Совка “нац.-освоб. движ.” на Алясочке-то учредить. Тут уж КГБ сил не жалело, из кожи вон лезло. Ну, американцы вопрос и решили, отстегнув сумму В ДЕСЯТИКРАТНОМ размере от обычного. Теперь зверушки лежат кормленные, весёлые. Только попукивают. Прям как американские философы.

И ещё об американской демократии. Как известно, осенью 1964 года в СССР был совершён государственный переворот и Хрущёва отстранили от власти. Конечно это вопиющее нарушение демократических норм и свидетельство низкого уровня правовой культуры советского общества. Но, знаете, переворот совершили во-первых, без крови, во-вторых, почему, как и зачем было ясно с самого начала и всем.

А вот Вам пример другой, на год раньше. Осенью 1963 в Далласе среди бела дня убивают президента Кеннеди. Арестовывают какого-то Освальда, который попутно убивает полицейского Типпита. Освальда через два дня убивает какой-то Руби, который вскоре умирает “от рака”. Свидетель Ли Боуэрс, давший важные показания комиссии Уоррена, погибает в автокатастрофе. Гарольд Рассел, очевидец убийства Типпита застрелен неизвестным. Другой очевидец – Вален Рейнольдс – получает тяжёлое ранение в голову, случайно выживает, но отказывается от своих показаний. Якобы стрелявшего в Рейнольдса арестовывают, и явно хотят засудить, но не выгорает, – показания дала некая Бетти Макдональд, вскоре, правда, покончившая с собой. Журналистка Дороти Каголлен, взявшая большое интервью у Руби, после этого умирает. Другой прыткий журналист – Джем Хантер – был убит прямо в помещении полицейского управления (!) Официальная причина смерти: “самопроизвольный выстрел пистолета полицейского”. Друг Хантера журналист Джим Косер застрелен у себя дома. Водитель такси Уильям Уэйли, который в день покушения на Кеннеди подвозил Освальда, погиб в автомобильной катастрофе. Также погибает важный свидетель покушения Джеймс Варелл.

Этих обслужили сразу. Потом стали убивать пореже, но аккуратно. Не щадили никого, вплоть до брата Кеннеди Роберта, крупного политика. Всего убрали по самым скромным подсчётам человек 60.

На фоне этого безобразия “маньяк-одиночка Освальд” уже не играл, и было выдвинуто несколько заведомо взаимоисключающих версий: заговор нефтяников Техаса, мафии, КГБ, ФБР, кубинской эмиграции и даже “инопланетян”. В результате мир сидит 35 лет с лапшой на ушах и об истинных мотивах убийства Кеннеди никто не знает ничего.

Вот Вам другой пример, более непосредственно связанный с “делом Левински”. В своё время было совершено покушение на Рейгана, причём покушение серьёзное – престарелый президент США получил тяжёлое ранение. Стрелял в него сошедший с ума на почве сексуального помешательства. То есть, тут покушение, как в случае с Кеннеди, и “секс-эротика”, как в случае с Клинтоном. Вроде бы американские масс-медиа должны были заработать на полную катушку, дать в условиях ожесточённой конкуренции тысячи статей и брошюр, десятки книг, несколько фильмов (напомню, что сам Рейген был известным киноактёром). КАК БЫ НЕ ТАК. Когда Рейган уходил с поста президента, я специально прослушал 45-минутную передачу “Голоса Америки”, где детально описывался весь жизненный путь и особенно восемь лет президентства Рейгана. Мне было интересно, что скажут о покушении. Было ясно, что должны сказать вскользь, но американцы поступили ещё круче – НЕ СКАЗАЛИ НИЧЕГО.

И после этого Вы будете утверждать, что “казус Левински” возник просто так, от сырости? Как-то я познакомился с одной мадам, посидели в кафе, поговорили. Она в конце беседы вздохнула: “Дмитрий, это счастливый случай, что мы встретилась”. На что я ей ответил: “Случайные встречи готовятся годами” ;-))

И, наконец, последнее. У Вас почему-то сложилось впечатление, что я американцев ненавижу, считаю холуями и т.д. Это мне напомнило реакцию моего научного руководителя на курсовую работу о Платоне. Он сказал: “Галковский, почему Вы так ненавидите Платона?” Меня его слова потрясли, т.к. я искренне считал, что писал о Платоне с благоговением, “снизу вверх”. Или кто-то написал: “Правильно Галковский Чехову в “Бесконечном тупике” вломил”. А я Чехова люблю, из “великих русских” внутренне он мне ближе всего. Мне кажется, что я в “Бесконечном тупике” ПРЕЖДЕ ВСЕГО выразил свою искреннюю любовь к нему, если хотите, ПРЕКЛОНЕНИЕ.

Я думаю, такая аберрация происходит вот почему. Существует азиатский и европейский тип беседы с великими. Азиат стал бы писать о Чехове как о царе царей драматургии, о великом батыре новеллистики, о том что сам он недостоин облобызать прах праха с копыт чеховского осла и т.д. и т.п. При этом, конечно, реального Чехова, будь он жив, азиат бы ограбил и утопил в арыке за 15 минут. Я же веду в своей книге напряжённый ДИАЛОГ с Чеховым, причём даже с несколькими Чеховыми: с Чеховым-человеком, с Чеховым-писателем, с советским Чеховым и т.д. и т.п. Считать это неуважением или издевательством, это всё равно, что кричать и топать ногами на оппонента в научном споре. Тем более в русских-то условиях. Почитайте полемику между Розановым и Соловьёвым, или статьи Мережковского о Толстом. Есть конечно некоторые ограничения, связанные со сферой личной жизни. Конечно, приводить цитаты из интимной переписки Чехова при жизни его или его близких, есть нарушение нравственных норм. Но ведь, извините, 100 лет прошло! И письма взяты мною из академического собрания сочинений. С этой оговоркой, кого, Вы думаете, стал бы сам Чехов читать сейчас? Неужели азербайджанских акынов? Да конечно меня, то есть ЭТО ему было бы интересно. И я думаю, что ко мне он отнёсся бы с симпатией.

То же и американцы. Например свои соображения об американских филологах, изложенные выше, я просто перенёс из своего письма к американскому филологу Еве Адлер, которая, между прочим, финансировала переиздание “Бесконечного тупика”, а сейчас вошла в число “действительных членов” проекта SAMISDAT”.

Д.Е.Галковский “Книга Благодарностей и Просьб”, 9 марта 1999 г.

Примечание из 2023: сейчас, пожалуй, уже яснее ясного, что даже если Американское государство и имело, по Галковскому, целью “подкупить интеллектуалов” с тем, чтобы они “не свергли правительство США” – можно констатировать, что у него ничего не вышло. Американские интеллектуалы оказались настолько токсичной субстанцией, что они вылезли из бутылки, в которую их пытались загнать – вышли за пределы отведенных им кампусов aka резервации – и постепенно само государство и разъели до основания. Прямо какая-то “царская водка”, а не гуманитарии! Ужас.