 

Царская паска: пошаговый рецепт приготовления главного блюда на Пасху

14.04.2023, 5:00, Разное
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В 2023 году православные верующие отмечают Пасху 16 апреля по завершению Великого поста. Каждый год эта дата меняется в зависимости от лунного календаря. Для христиан это особенный праздник.

В этот день по традиции люди угошаются пасхальными куличами, творожной пасхой (паской) и украшенными яйцами. Яйца стали символом бессмертия души и перерождения, а кулич олицетворением плоти Христа. Творожная пасха — символ Гроба Господня. Пасху готовили в виде пирамиды, украшенной буквами “ХВ”, означающими фразу “Христос воскресе”. Для этого использовали специальную формочку. Одним из самых вкусных традиционных блюд к этому православному празднику является Царская пасха, отмечает Пятый канал.

Ингредиенты:

  • творог 5% — 300 г;
  • сметана — 120 г;
  • мед или сахар — 60 г;
  • ванильный сахар — 1 ч.л;
  • яичные желтки — 2 шт;
  • сливочное масло — 60 г;
  • цукаты — 15 г;
  • изюм — 30 г;
  • грецкие орехи — 30 г;
  • ледяная вода — 2 л.

Приготовление:

Промыть изюм и залить его кипятком на 15 минут. Затем высушить. Перетереть творог через сито, добавить желтки яиц, мед и сахар, а также ванильный сахар и сметану. Затем вмешать размягченное сливочное масло. Тщательно перемешать и варить на медленном огне до кипения, постоянно помешивая. Охладить и добавить цукаты и изюм.

В формочку уложить в два слоя влажную марлю. Поставить форму в кастрюлю для дальнейшего стекания лишней сыворотки. Залить массу в форму и оставить. Имейте в виду, что пасха осядет, так что можно выложить массу с горкой. Поставить на ночь в холодильник. Затем достать и украсить.


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