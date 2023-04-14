Дружная кампания

Военный комиссар Воронежской области рассказал о планах на весенний призыв в регионе, а губернатор — о многочисленных льготах для участников СВО.

Очередная — третья по счету за время проведения СВО — призывная кампания началась в крупнейшем приграничном регионе — Воронежской области. Военный комиссар области Сергей Панков удивил местных журналистов во время традиционного брифинга 12 апреля 2023 года.

По его словам, в осенний призыв 2022 года «норма по региону» составляла чуть более 800 человек, однако со сборного пункта на комплектование в воинские части было отправлено больше 850 человек, что составляет почти 107% от нормы.

Эта, странная на первый взгляд, цифра означает, что по осени частично были выловлены еще «весенние» уклонисты, а также, возможно, «пацифисты» с нескольких прошлых призывов.

«Норма» начавшегося 1 апреля 2023 года весеннего призыва по региону (он продлится, напомним, до 15 июля) составляет около трех тысяч человек.

В этой связи полковнику надо было максимально успокоить земляков. Что он и сделал.

«Отмечу, что в соответствии с указаниями генерального штаба ВС РФ, военнослужащие по призыву не будут привлекаться к выполнению задач СВО и за пределами РФ», — сказал региональным СМИ воронежский военком.

В свете призывной кампании недавно в своем телеграм-канале воронежский губернатор Александр Гусев рассказал о начавшейся модернизации военных комиссариатов региона. Происходит это на основании соглашения — программы ремонта военных комиссариатов региона до 2025 года, подписанного весной 2022 года им и министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Сейчас, например, начинается ремонт и оснащение военного комиссариата Нововоронежа, а также — основного здания военного комиссариата Советского и Ленинского районов областного центра.

— Отремонтируем фасады зданий, сделаем перепланировку, заменим окна, коммуникации и благоустроим прилегающую территорию. Оснастим комиссариаты необходимой мебелью и компьютерной техникой. Также мы направляем стимулирующие выплаты работникам военных комиссариатов, — с оптимизмом проинформировал публику Александр Гусев.

На эти цели, по словам главы региона, в 2022 году было направлено более 105 млн рублей из облбюджета. В 2023-м уже власти выделили более 155 млн рублей, и эта сумма скоро увеличится: уже готов проект распоряжения о дополнительном финансировании этих работ почти на 60 млн рублей.

Глава региона отметил, что до конца апреля 2023 года необходимо завершить создание сети межрайонных отделений реабилитации и социальной адаптации участников СВО и их родных. Также Александр Гусев поручил до конца апреля провести переговоры с воронежским санаторием им. Горького относительно бесплатного санаторно-курортного лечения участников СВО.

А недавно в одном из подразделений правительственного медиа-холдинга региона прошло собрание, на котором руководители раздали для ознакомления подчиненным-мужчинам листовки и буклеты, рассказывающие о льготах и выплатах тем, кто идет служить по контракту. Со времени начала СВО это случилось впервые… Хотя листовки с подобным содержанием сегодня можно найти практически в салоне каждой воронежской маршрутки и на каждом третьем городком столбе…

Алексей Ключев

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