Возьмите кисточку и используйте ее как линейку: простой способ “подтяжки” лица макияжем

Гладкая упругая кожа – мечта всех женщин. Но иногда, чтобы иметь подтянутое лицо, требуются какие-то дополнительные меры. Так, с помощью косметики вы сможете добиться желаемого эффекта лифтинга. Для этого следует использовать кисточку, которая будет выполнять роль линейки. В итоге вы получите подтяжку лица. И это простой способ.

Соедините точки

Сначала нанесите базу, чтобы выполнить контуринг, который и будет выполнять функцию лифтинга. Возьмите длинную кисточку и используйте ее таким образом, чтобы соединить крыло носа и внешний уголок глаза. Затем проведите линию с помощью консилера от внешнего уголка глаза до конца брови. Используйте жидкий продукт.

Область возле носа тоже следует выделить линией консилера.

Измените положение

Затем положение кисточки необходимо изменить, расположив ее таким образом, чтобы один край находился у внешнего уголка рта, а другой проходил по скуле и достигал середины уха. Нанесите одну полоску, которая будет идти от внешнего уголка рта до самого уха. Используйте для этого тот же самый консилер. Не следует делать линию широкой. Более того, не переусердствуйте с количеством используемого продукта.

Возьмите бронзер

Теперь используйте жидкий бронзер, которым следует нанести линию поверх линии консилера в области скулы. У вас должно получиться две полоски, которые будут идти параллельно друг другу.

Используя румяна, нанесите несколько точек поверх коричневой линии консилера. Румяна тоже должны быть в жидком виде. Так вам будет легче их нанести и распределить.

Как только все будет готово, следует растушевать продукты губкой для макияжа. Старайтесь не перемешивать продукты.

Теперь посмотрите на свое лицо, и вы убедитесь, что правая часть выглядит более подтянутой, а вот левая – нет. Все, что вам нужно будет сделать, – выполнить все те же самые действия, но с другой стороны лица. Завершающим штрихом может стать слой прозрачной пудры.