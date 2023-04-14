Мнение: Битва двух изгоев



Символ нынешнего матча – два пустых кресла

Матч на первенство мира по шахматам вообще-то никак не должен был состояться в таком составе – если бы кто-то еще год назад принимал бы ставки «угадай игроков», такой ставки просто бы не было. Кто ж мог допустить, что в матче за чемпионство не будет играть собственно чемпион, то есть Магнус Карлсен?! Но вот – рулетка прокрутилась неожиданно… и символически всё вышло «не так глупо». Играют сейчас в Казахстане представители двух крупнейших мировых держав – одна самая крупная по территории, другая – по количеству населения. И обе страны – своего рода изгои, «плохие парни» мирового сообщества.

Китай против России… в отсутствие собственно чемпиона мира. Да, очень символично. Китай со своими «социальными рейтингами» и прочими человеконенавистническими идеями очень многих в мире настроил против себя, ну а про Россию и говорить нечего. РФ нынче изгой до такой степени, что ее представителю из Брянска, Яну Непомнящему, даже флаг показывать не дозволяется. Как мы можем видеть на картинке с открытия матча, Лин Лижень играет под красным «советским» флагом Китая, а Ян Непомнящий… под голубым (так!) флагом ФИДЕ, то есть представляет как бы все шахматное мировое сообщество сразу.

Сыграно пока четыре партии, счет равный – 2:2. Игроки по разу обыграли друг друга, еще было две ничьи. Причем последним проиграл как раз россиянин, так что психологическая инициатива определенно сейчас на стороне китайца.

В принципе, главная проблема нынешнего матча – пока что так до сих пор и непонятно, каков его реальный статус и, главное, зачем такой матч нужен. По идее, матч на первенство мира должен определять сильнейшего игрока планеты – с этим и затык. Кто бы ни победил в Казахстане, Динчик или Янчик (прозвища игроков в шахматном мире) какой в этом толк, если большинство шахматистов все равно будут считать сильнейшим Магнуса Карлсена (у которого, кстати, и по сей день первый рейтинг в мире).

Можно было бы надеяться, что мнения в шахматном мире переменятся под влиянием самого этого матча – мол, игроки покажут такое высочайшее качество игры, создадут такой драматизм и сыграют столько бессмертных партий, что все увлекутся, восхитятся и забудут про Карлсена, обретя нового кумира (или кумиров). Однако пока всё идет скорее в противоположном направлении: оба игрока пока что явно не блещут, сами партии довольно серые, в игре обоих проявляются их всем известные «родовые болячки»: Дин, когда не в духе, сливает партии в одну калитку, а Ян по обыкновению «шлёпает» – то есть играет-играет, а потом как выдаст такой безумный ход, что, как говорится, хоть стой, хоть падай. 4-я партия, проигранная Яном, как раз заставила вспомнить прошлый матч Яна с настоящим чемпионом, когда Ян в конце полностью расклеился, начал зевать фигуры, пешки и двухходовые удары, в итоге проиграв досрочно «всухую» (счет был 4:0).

В общем, по первым четырем партиям создается стойкое впечатление, что и брюнет, и блондин играют слабо, и Магнус легко бы выиграл у обоих, возможно, что опять с «сухим» счетом. Не зря ведь норвежский чемпион и не скрывал, что отказался от очередного матча на первенство мира, поскольку ему стало скучно опять напрягаться, чтобы обыграть тех, кого он уже много раз обыгрывал до этого.

Но если всё так, и матч вообще ничего никому не докажет, а скорее вызовет разочарование – зачем он вообще нужен?!

На и без того не слишком позитивный фон от «ненужного матча» накладывается еще одно – политическое обстоятельство: беда в том, что играют не слишком популярные в мире игроки из не слишком популярных в мире стран. И это тоже важно – ведь для того, что игра стала зрелищем, за игроков кто-то должен болеть. Однако за китайцев в мире болеют обычно только сами китайцы, а уж болеть за русского сейчас в мире и вовсе моветон.

Отсюда еще одно провальное обстоятельство – низкий интерес к событию у мировой прессы. И играют непонятно кто, и страны «не те», и сам статус матча под сомнением – и вдобавок ко всему сама игра не слишком яркая. То есть матч пока не удовлетворяет ни любителей, ни профессионалов. Без сомнения, если бы арене сейчас сражались популярный шахматный стример, американо-японец Накамура, а против него его вечный соперник по «быстрым» Карлсен – страсти бы кипели (да и играли бы не в Астане). Но увы – не склалось.

Похоже, матч уж как-нибудь доиграют – да и постараются забыть, как страшный сон.

Для болельщиков на тему «кто победит»: честно говоря, я с самого начала не особо верил в Яна, а теперь, по истечению первой трети, почти уверен, что выиграет китаец Дин. Дин, кстати, довольно обаятельный юноша, и играет на самом деле сильно. Жаль, что его, в силу какой-то присущей ему скромности, не очень-то ценят и выделяют даже в самом Китае. Он такой скорее «пасынок китайских шахмат», неизвестно почему.

Бедный Янчик

Главный же прикол всего этого “матча”, безусловно, состоит в том, что китаец, едва-едва занявший второе место в турнире претендентов, никак не должен был играть матч за шахматную корону. Всегда было так: если чемпион без каких-либо уважительных причин отказывался от матча за корону – титул у него просто отбирают, да и отдают претенденту, который добился права на матч.

Именно так и было сделано, как еще кое-кто помнит, в 1975 году, когда от защиты своего звания отказался Роберт Фишер. Титул просто, не говоря худого слова, тогда взяли да передали Анатолию Карпову, который выиграл отбор. Вот и всё.

То есть прецедент-то имелся. Но нет. Непомнящий выиграл ТП – но титул ему никто передавать и не думал. Имеем то, что имеем.