Удобное, просторное и невероятно стильное: как носить платье кроя бэби-долл по-взрослому (идеи)

Крой бэби-долл назван так, потому что по форме напоминает кукольные платья или платья для маленьких девочек: сильно завышенная линия талии, короткий подол и полный “распашоночный” простор между ними.

Во взрослой моде такой крой впервые стал применяться для ночнушек – это было в 30-х годах, и в то время женщины могли надеть одежду подобной длины только в собственных спальнях. В 60-х, когда началась повальная мода на детский стиль во взрослой одежде, которую прежде всего культивировала всемирно известная модель Твигги, платья бэби-долл стали носить многие девушки и молодые женщины. Особенно стильно было сочетать их с “детскими” белыми носочками и туфлями “Мэри Джейн” – без каблука, но с ремешком на голеностопе.

С тех пор платья такого кроя носить не переставали, но и особой популярностью они не пользовались – крой бэби-долл потихоньку вернулся в детскую моду. Но сегодня мода на такие платья переживает новое рождение. Дизайнеры не ошиблись, решив, что современные женщины высоко оценят сочетание свободы и комфорта с милой легкостью и женственностью. Как же носить платья бэби-долл сегодня, чтобы выглядеть не только модно, но еще и по-взрослому современно?

Цветочный узор – лучший выбор для солнечной погоды

Не нужно бояться цветочного узора на платьях бэби-долл. Конечно, это увеличит мечтательную детскость вашего образа, но кто сказал, что выглядеть немного наивно и беззаботно обязательно плохо? Если такое платье уместно для цели, которую вы преследуете (лучше не выбирать его для рабочего собеседования), то вы не только сможете выглядеть неотразимо, но еще и почувствуете прилив женственности и кокетливого веселья.

Вы можете создать более свободный образ, если цветочный принт на платье яркий и контрастный (как на фото выше слева). Добавьте удобные аксессуары и подходящие по цвету балетки или кроссовки, и вы будете прекрасно одеты для долгого весеннего или даже летнего дня на ногах, например большого похода по делам или магазинам или для прогулки с друзьями.

Или вы можете поработать с более девчачьим образом, выбрав нежные, пастельные тона. Используйте более классические аксессуары, возможно, в ретро-стиле, и вы получите наряд, который подойдет для свидания или даже для какого-то торжества, например если вас пригласили на свадьбу или день рождения.

Белый цвет для легкости и простого изящества

В 60-х белое платье такого кроя, скорее всего, считалось бы свадебным. В то время подобный тип наряда для главного дня в жизни был очень распространен, и многие звезды выходили замуж именно в такой одежде. Сегодня такой ретро-образ для свадеб тоже довольно популярен, но это вовсе не значит, что вы не можете надеть белое платье бэби-долл в обычный день.

Как раз наоборот, это, возможно, один из лучших выборов для поздней весны и лета. Белое платье такого кроя практически не нуждается в аксессуарах: будет достаточно простых солнцезащитных очков, подходящей сумочки и, возможно, соломенной шляпы, чтобы завершить образ, подходящий для дневной прогулки в солнечную погоду, встречи за чашкой кофе на открытой летней террасе кафе или для дня на пляже.

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Дерзкие аксессуары для рокерского образа

Ожившие куклы и маленькие девочки, поющие тревожные песни своими тонкими голосами, давно стали символами фильмов ужасов. Именно поэтому платье кроя бэби-долл может одновременно быть основой как для ультраженственного и милого образа, так и для пугающе-дерзкого. Все зависит от выбора аксессуаров. На фото выше видно, что рваные колготки, ботинки на огромной платформе и черные ленты в волосах способны создать “ужасно милый” образ. Дерзкая кожаная кепка в стиле Марлона Брандо, красная повязка на шее и яркий макияж превращают платье бэби-долл в часть рокерского образа другой направленности, более рок-н-ролльной, в духе 50-х годов.

Измените линию талии с помощью пояса

Некоторые платья бэби-долл не имеют линии талии вообще – она не завышена, ее просто нет, и силуэт “распахивается” от воротника и линии подмышек. Иногда это именно то, что нужно, но, возможно, вы захотите больше четкости в образе. Тогда на помощь придет обычный пояс: наденьте его там, где вам хотелось бы видеть линию талии. Плюс в том, что вы можете менять положение так, как вам захочется: в один день завышенная талия, в другой – заниженная, в третий – на своем месте.

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Крой бэби-долл выглядит легкомысленно, независимо от того, как выглядит само платье и для какой цели вы его используете. Пояс помогает “приструнить” его, делая образ более собранным и строгим, и иногда это может быть важно, например если вы хотите надеть платье на деловую встречу, собеседование или в офис (если это допустимо по дресс-коду).

Поддержите тренд на многослойность

Если вам нужно несколько дополнительных вещей, чтобы ваш наряд был законченным, платье бэби-долл станет отличной основой для многослойности. Вы можете просто добавить какую-то верхнюю одежду, а можете использовать свое платье как тунику, пододев под него джинсы или лосины. На этом тоже необязательно останавливаться: вы вполне можете надеть тонкую блузку или водолазку под платье. Такой образ будет смотреться ультрамодно благодаря тренду на многослойность, и одновременно поможет вам не замерзнуть, если вас ждет прохладный весенний вечер.

Не бойтесь всплесков цвета

Смелые цвета могут вывести ваш образ на новый уровень, и такое простое беззаботное платье, как бэби-долл, – едва ли не лучший вариант основы для яркого разноцветного образа. И конечно, жаркий цветущий май, плавно переходящий в лето, прекрасно подходит для того, чтобы экспериментировать с яркими цветами и красками в одежде. Вы можете выбрать само платье очень яркого цвета или даже разноцветное, сопроводив его аксессуарами нейтральных цветов – контрастно-черных или контрастно-белых. А можете выбрать более светлое платье, но вокруг него собрать яркую палитру аксессуаров. Не останавливайтесь на одном цвете – вы смело можете выбрать два или даже три цвета, но тогда вам понадобится много аксессуаров. Не скромничайте, и вы получите прекрасный, яркий и запоминающийся весенне-летний наряд.

Наряд для свидания

Независимо от цвета и стиля, платье кроя бэби-долл может стать лучшим выбором для свидания, даже для первого. Неважно, какого характера свидание вас ждет, сложно представить такое, для которого не подойдет это платье, разве что какое-то спортивное мероприятие, для всего остального оно станет идеальным выбором.

Оно достаточно просторное, чтобы вы могли спокойно наслаждаться блюдами в ресторане и даже десертами, простое и беззаботное, чтобы создать приятное настроение на свидании, и очень удобное, чтобы вы не беспокоились о своем внешнем виде, независимо от того, что вы будете делать. Главное, не выбирайте экстремально короткий подол, чтобы все еще показывать ноги, но не терять комфорт, и все будет в порядке.