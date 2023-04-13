Мнение: Проверка

На сайте Генпрокуратуры России выложено сообщение о том, что «Генпрокуратурой России инициирована проверка фото- и видеоматериалов, содержащих, предположительно, сцены убийства якобы украинского военнослужащего».

Дословно:

Генеральной прокуратурой Российской Федерации в ходе мониторинга сети «Интернет» обнаружены фото- и видеоматериалы, содержащие, предположительно, сцены убийства якобы украинского военнослужащего.

На кадрах распространенного видео неизвестный человек в летний период времени года в камуфляжной форме применяет насилие с использованием ножа к неизвестному военнослужащему, в результате которого причиняет ему смерть.

В целях оценки достоверности указанных материалов и принятия соответствующего решения они направлены в следственные органы для организации проверки.

Ход и результаты проверки поставлены в Генпрокуратуре России на контроль.



отсюда

Мне вот интересно, какой сегмент интернета мониторила Генпрокуратура? И неужели она сама инициировала проверку? Или провести проверку решили в ответ на реакцию Кремля? А реакцию эту изложил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, который заявил: «В мире фейков, в котором мы живем, нужно проверить достоверность этой съемки. Сначала нужно проверить достоверность этих ужасных кадров. Безусловно, это ужасные кадры. А затем, конечно, это может стать поводом для того, чтобы проверить, так это или не так. Имело ли это место и если имело, то где и со стороны кого».

Подозреваю, что проверка Генпрокуратуры завершится выводом, что «установить достоверно факт причинения смерти путем отрезания головы, не представляется возможным», потому что на видеосъемках «присутствуют признаки монтажных склеек».

По всей видимости, Генпрокуратуру попросили отреагировать, потому что не реагировать такие чудовищные видеозаписи – уже само по себе чудовищно.

Или я чересчур пессимистичен? Генпрокуратура проверит и потребует у СКР возбудить уголовное дело, а СКР установит садистов и нелюди предстанут перед судом?

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