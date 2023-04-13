Подготовка кожи и выбор макияжа: простые способы скрыть пигментные пятна, используя правильные продукты и методы

Пигментные пятна – популярная проблема кожи, из-за которой летом приходится испытывать определенный дискомфорт и неуверенность в себе. Однако определенные косметические средства помогут замаскировать дефект. Поговорим о том, какие из них наиболее результативны, как скрыть пигментные пятна и веснушки на коже.

Что такое пигментные пятна

Это небольшие участки на коже овальной или круглой формы, окрашенные в более темный цвет, чем остальной покров. Причины появления могут быть различными: возрастные изменения, гормональные изменения в организме, прием определенных лекарств и другие. Особенно заметны веснушки и пигментные пятна в летнее время. Кожа некоторых людей не склонна к проблеме и косметический недостаток не проявится даже при регулярном пребывании на солнце без УФ-защиты. У других, напротив, кожный покров чувствительный, поэтому использовать солнцезащитный крем необходимо при каждом выходе на солнце.

В пигментации нет ничего страшного, это косметологический недостаток, который может испортить настроение.

Выбор косметических средств

Нужно заполнять косметичку теми средствами, которые подходят именно вам. Лучше всего обесцвечивают жидкие или кремообразные основы. Будьте внимательны при выборе оттенка, он должен в точности соответствовать тону кожи. Излишне светлый или, напротив, слишком темный только привлечет внимание к проблемной зоне.

Учитывайте текстуру уходовых средств. При сухой коже нужно выбирать увлажняющие тоники. Для жирной подойдут средства на безмасляной основе с матовым эффектом – они защитят от чрезмерного блеска.

Зафиксировать макияж поможет пудра, которая обязательно должна быть качественной – легкой, полупрозрачной. В этом случае она не будет скатываться в складки.

Секреты тональных средств

Тональный крем может сделать вашу кожу идеальной или, напротив, перечеркнуть все усилия по маскировке пигментных пятен. При выборе учитывайте тип кожи, возраст, а также оттенок. Некоторые тональники ложатся толстыми слоями, создавая на лице подобие маски. Откажитесь от них в пользу легких, практически невесомых текстур. Они полупрозрачные, поэтому визуально незаметны, макияж выглядит естественно.

Хорошо себя зарекомендовали матовые и полуматовые тональные средства, которые сохраняются на коже в течение всего дня. Также в качестве финишного слоя рекомендуем использовать закрепляющий спрей или пудру.

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Консилер должен иметь кремообразную текстуру, которая легко смешивается с тональным кремом и позволяет добиться маскирующего эффекта.

Как подготовить кожу

Чтобы максимально эффективно замаскировать веснушки и пигментные пятна, нужно предварительно подготовить кожу.

Сначала – очистка, для этого используйте деликатные средства, не пересушивающие кожный покров. Затем – легкий увлажняющий крем. После этого – солнцезащитный крем широкого спектра действия с SPF не менее 30. Он защитит кожу от УФ-лучей. Он обязателен даже для пасмурных дней.

При сильной пигментации используйте цветокорректирующий СС-праймер. Зеленый маскирует покраснения, фиолетовый – осветляет.

Тональный крем также нужно наносить правильно. Сначала небольшое его количество переносится на влажный спонж, можете использовать кисть. Слой на коже должен быть равномерным, тонким. Двигайтесь от центральной части к краям, уделяя внимание тем участкам, на которых обилие пигментных пятен и веснушек. Далее – нанесите тонким слоем полупрозрачную пудру.

Точечно замаскировать дефекты поможет консилер, который нужно наносить на пигментированный участок. Удобнее использовать кисть, чтобы покрыть небольшое пятно, не размазать средство.