“Я очень давно не влюблялась! Пусть проснется сердце… Оно открыто для перемен”: Ирине Климовой 56 лет

12 апреля 2023 года Ирине Михайловне Климовой исполнилось 56 лет. Она известна в качестве актрисы, певицы и телеведущей. В ее активе имеются роли как в полнометражных картинах, так и в сериалах. Ее колоратурное сопрано дало ей возможность получать главные роли в мюзиклах.

Но актриса в результате выбрала театр и кинематограф. Ирина Климова снялась в фильмах различных жанров. Особенно зрители полюбили ее в роли Светы-Слоника в “Зимней вишне”. В 2014 г. Климова получила звание Заслуженной артистки России. Актрисе довелось сыграть в кино многих лирических героинь. Но, по ее признанию, за кадром романтики у нее было совсем не много. После двух неудачных браков она не испытывает никакого желания вновь идти под венец.

С детства любила быть в центре внимания

Ирина родилась в Москве в 1967 г. В ее семье не было артистов, но она с детства мечтала именно об актерской профессии. А все нужные для этого качества были при ней. Она была девочкой весьма артистичной, прекрасно танцевала и пела. При этом всегда любила притягивать к себе внимание. Уже в шесть лет Ира стала ходить в музыкальную школу. В школьные годы выяснилось, что Климова обладает колоратурным сопрано.

Иннокентий Смоктуновский предотвратил трагедию

Получив среднее образование, девушка, не раздумывая, поступила в театральный вуз, в Щукинское училище. Это удалось ей с первой попытки. Интересным фактом является то, что диплом Климовой вручал сам Иннокентий Михайлович Смоктуновский. Более того, он даже спас ей жизнь.

Однажды Ирина в расстроенных чувствах переходила дорогу возле института. Она не видела, что прямо на нее мчится автомобиль. Смоктуновскому, случайно оказавшемуся поблизости, удалось за волосы оттащить на обочину студентку, тем самым он предотвратил трагедию.

Актриса, певица, телеведущая и продюсер

Сниматься в кино Климова стала в еще в училище, в 1986 г. А по его окончании, в 1988-м, ей поступили предложения о работе из двенадцати театральных коллективов. Сначала она служила в Театре Вахтангова, потом перешла в Театр Моссовета. Его труппу актриса покинула в 1993 г., сосредоточившись на съемках в кино и в сериалах. А также Ирина выступала на эстраде. Ее сольный альбом под названием “Я так устала ждать” вышел в 1998 г. А в 1999-м она возвратилась на театральные подмостки.

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Ирина Климова попробовала себя и на телевидении. Так, на ТНТ она выступила в качестве соведущей в “Клубе бывших жен”. На России-1 она участвовала в проекте “Танцы со звездами” в 2008 г. А также в передаче “Живой звук” в 2013 г. На Первом канале в 2017 г. Ирина исполняла песни из репертуара Е. Ваенги и А. Пугачевой в проекте “Три аккорда”. В 2010 г. состоялся дебют Ирины Климовой как продюсера. Речь идет о картине “Дом без выхода”.

Первый неудачный брак

Первым супругом Ирины Климовой был актер Валерий Боровинских. Отношения в этом семейном союзе, который продлился десять лет, артистка сравнила с пионерским лагерем. Они с супругом как будто соревновались в том, кто кого ударит побольнее. Одним из камней преткновение было то, что Валерий не хотел детей. От первого брака с актрисой Анной Тереховой у него уже подрастал ребенок. А по поводу второго отцовства Боровинских говорил, что к нему он еще не готов.

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В программе “Судьба человека” на “России 1” Климова признавалась:

У нас несколько раз была возможность стать родителями, но мы отказывались от нее. Я, честно говоря, жалею об этом. Я все время ждала, чтобы Валера тоже захотел этого ребенка, но этого не происходило. Аборт — это ужасно, это убийство, чего уж греха таить. Я по природе своей очень поздно все осознавала и поздно взрослела. Когда ко мне пришло осознание, меня накрыло.

И все же супруги как-то пытались сохранить отношения, пока Ирине не позвонила женщина, оказавшаяся любовницей Валерия. Встретившись с Климовой, она сообщила, что беременна от Боровинских. Как выяснилось, они встречались уже больше года.

Во время серьезного разговора Ирины с мужем оба они плакали. Валерий, потому что он разрывался между двумя спутницами, а Климова, потому что ей было жаль супруга. В результате мужчина попросил дать ему шанс наладить семейные отношения, на что актриса ответила согласием. Однако еще один год, проведенный вместе, не позволил склеить разбитую чашу.

Второе фиаско в личной жизни

Со вторым мужем, Алексеем Ниловым, актриса встретилась на съемках. Это был сериал “Улицы разбитых фонарей”. Искра вспыхнула между ними после первого же экранного поцелуя. После того как пара поженилась, началась жизнь на два города. Ирина жила в Москве, а Алексей – в Петербурге. У них родился сын, названный Никитой. Однако вскоре после появления на свет ребенка семейная жизнь закончилась.

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Развод был довольно громким, при этом бывшие партнеры общались лишь посредством адвокатов. Претензий друг к другу у них накопилось предостаточно. Хотя до этого каждый из них возлагал на брак большие надежды. Ирина признавалась, что всеми силами пыталась сохранить семью, ведь ребенку так нужен отец. Когда все разлетелось на куски, было очень обидно.

Одной из причин расставания были серьезные проблемы, которые наблюдались у Нилова с употреблением спиртного. Наблюдая за ним, Ирина понимала, что их совместное существование катится в пропасть.

После развода Алексей Нилов Алексей Нилов много лет не общался со своим сыном. Но в последнее время их отношения, к счастью, начали налаживаться. Хотя полного взаимопонимания еще не достигнуто.

Самый главный человек

Алексею Нилову после развода с Ириной Климовой удалось покончить с алкогольной зависимостью и найти свое счастье с Еленой, портнихой по профессии. Тогда как Ирина еще не встретила мужчину, с которым она хотела бы связать свою судьбу. Звезда признается:

Я очень давно не влюблялась! Пусть проснется сердце… Оно открыто для перемен, но я фаталистка. Не бьюсь головой о стену и не стучусь в закрытые двери – иду туда, где открыто.

По словам актрисы, самый главный человек для нее – это ее любимый сын Никита. А ее жизнь в основном посвящена творчеству.