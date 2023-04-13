ООН: некоторые действия России в контексте войны в Украине могут быть приравнены к расовой дискриминации

В четверг в Комитете ООН по ликвидации расовой дискриминации завершили рассмотрение 25-го и 26-го периодических докладов России.

На заседании Комитета один из его членов Мехрдад Пайандех выразил серьезную обеспокоенность тем, что некоторые инциденты в контексте вооруженного конфликта в Украине могут быть равнозначны расовой дискриминации.

Пайандех заявил, что заседание проходит во время, когда государство-участник Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации вовлечено в вооруженный конфликт с другим государством. Задача Комитета заключалась в оценке соблюдения Россией положений Конвенции, однако он принял к сведению оценку Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций действий России как акта агрессии в нарушение Устава ООН.

Мехрдад Пайандех заявил, что Россия несет ответственность за соблюдение своих обязательств в рамках Конвенции, в том числе в ходе боевых действий. Он напомнил, что обязательства государства-участника распространяются на все территории, над «которыми оно осуществляет фактический контроль», включая Крым и Севастополь, а также Донецкую, Херсонскую, Луганскую и Запорожскую области. Комитет серьезно обеспокоен сообщениями о многочисленных инцидентах, которые могут быть приравнены к расовой дискриминации.

Член Комитета, в частности, упомянул сообщения о нарушениях международного гуманитарного права, принудительной мобилизации и призыве на военную службу для участия в вооруженном конфликте, которые несоразмерно затронули определенные группы, включая крымских татар и мигрантов. Он отметил рост «ненавистнических высказываний, направленных против украинцев».

Пайандех отметил отсутствие данных о применении антидискриминационного законодательства. Комитет просил государство-участник представить подробные статистические данные о жалобах на расовую дискриминацию, поступивших в уголовные, гражданские и административные органы и полицию.

Комитет счел проблематичным то, что в российских законах делается акцент на «экстремизме», поскольку такой акцент не позволял оценить, насколько эффективно государство реагировало на случаи расовой дискриминации. Члены комитета также отметили, что определение «экстремизма» – расплывчатыми и слишком широкое. Любая защита прав меньшинств может быть расценена как «ненависть к этническим русским» и, следовательно, акт экстремизма.

В Комитете выразили обеспокоенность тем, что «законы об иностранных агентах» и «закон о нежелательных организациях» могут произвольно использоваться против отдельных лиц, а также тем, что неправительственные организации классифицируются как «иностранные агенты».

Член Комитета Ибрагима Гиссе напомнила, что Комитет ранее выражал озабоченность трудовой эксплуатацией трудящихся-мигрантов, главным образом из стран Центральной Азии и Кавказа, которые были заняты в неформальном секторе экономики и условия труда которых характеризовались низкой заработной платой, продолжительным рабочим днем ​​и отсутствием социальной защиты.

Глава российской делегации, руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов заявил, что законы, политика и институты Российской Федерации направлены на поддержание межэтнического мира и согласия, а также на предотвращение любых форм дискриминации.

Представители российской делегации также сказали, что некоторые вопросы, касающиеся Крыма, не должны рассматриваться Комитетом, поскольку рассматриваются Международным Судом. Россия привержена выполнению своих международных обязательств во всех областях, находящихся под ее контролем, заявили они.

В заключительном выступлении Баринов отметил, что Россия прилагает серьезные усилия для борьбы с расовой нетерпимостью. Он призвал Комитет проявлять объективность и избегать предвзятости, особенно в контексте проведения «спецоперации в Украине». Рекомендации Комитета будут подробно проанализированы, и в работу государства будут внесены необходимые поправки, заверил он.