Мнение: Про перевод повесток в армию на Госуслуги

Физик Лев Ландау говорил: «Наша система — это диктатура класса чиновников, класса бюрократов. Я отвергаю, что наша система социалистическая, потому что средства производства принадлежат никак не народу, а бюрократии».

Пожалуй, он был прав, и за последние 30 лет мы проделали большую работу, чтобы забрать средства производства у советских бюрократов и вернуть их обратно народу — в лице предпринимателей и инвесторов. Однако вот в чём штука — без бюрократии тоже никак. Как верно заметил Владимир Путин, «бюрократия вечна! Победить ее невозможно, но и жить без неё невозможно».

Какой бы государственный строй мы ни выбрали, — хоть капитализм, хоть коммунизм, хоть каннибализм, — у нас всё равно будет что-то типа Госдумы, в которой будут сидеть неприятные нам люди и принимать неприятные нам решения. Попытки сделать что-то совершенно новое — заменить бюрократов с популистами на роботов, например, или на учёных, или на студентов со светлыми лицами приведут в лучшем случае к бардаку, в обычном случае — к кровавой и голодной разрухе. Пробовали много раз, вот в том числе и в России, ничем хорошим никогда не заканчивалось.

Однако если мы признаём власть бюрократов — назовём их для простоты так — это вовсе не значит, что бюрократы могут принимать решения по своему усмотрению.

Вместо объяснения этого тонкого места сразу приведу иллюстрацию. Вообразите себе обычную школьницу. У её родителей несомненно есть право разрешить ей завести собаку — или запретить. Любое решение будет в нашей культуре совершенно нормальным. Но если родители сначала разрешат дочери завести собаку, а потом, когда принесёт домой щенка, передумают и прикажут от собаки избавиться, мы справедливо назовём их самодурами и, может быть, даже перестанем здороваться с ними за руку.

Вот в правилах дорожного движения прямо прописано, что водитель должен не только «быть правым», но и думать о последствиях своей «правоты». Даже если водитель едет в своей полосе, на зелёный свет и с разрешённой скоростью, это ещё не значит, что он может легально сбивать перебегающих дорогу пешеходов. Для «бюрократов», в число которых я для простоты включаю и депутатов, и других чиновников, таких требований, к сожалению, нет.

Переведём пример выше на городской уровень. Имеют власти право запретить держать собак в городе? Несомненно. Но одно дело, если собак в городе изначально нет или очень мало, как в мусульманских странах, и совсем другое — если собаки уже там есть. Если домашние собаки в городе есть, то запрет нужно или не вводить вовсе, или ввести его с задержкой в 20 лет, чтобы собачники успели приспособиться к ситуации. (Кстати, насколько я знаю, запреты на собак в городах вводили Сталин и Мао Цзедун. Поправьте меня, если ошибся).

Так вот, бюрократы часто игнорируют последствия своих решений, из-за чего их решения, формально законные, создают обществу кучу проблем и вызывают в обществе справедливое негодование.

Невинный пример, который приводил недавно Герман Клименко — бумажки об обработке персональных данных. Куда бы вы ни пришли, — в банк, например, или к врачу, — вас заставляют подписать такую бумажку. Их никто не читает, они никому не нужны, они создают новую дыру в безопасности, вместо того чтобы закрывать её. На эти бесполезные расписки тратится куча бумаги и, что важнее, огромное количество нашего времени. Но кто-то приказал 150 миллионам граждан России возиться с этим мусором, так как… имел формальное право принять соответствующий нормативный акт.

Ещё пример, письма счастья от ФСС. Мне коллега показал свою свежую подборку — 10 писем, посвящённых истребованию 30 копеек, которые сама же ФСС и потеряла. На каждом письме стоит пометка: «плата за пересылку — 75 рублей». Итого минус 750 рублей только прямых расходов, плюс рабочее время клерка из ФСС, плюс рабочее время предпринимателя. И так — по всей стране.

Имел право высокий начальник из ФСС приказать требовать всё до копейки? Формальное право у него такое было, уверен в этом. Но как итог мы имеем кучу расходов и, что гораздо важнее, повышение социального напряжения. Люди очень не любят, когда их заставляют заниматься откровенной ерундой. Если бы ФСС ошиблась на 300 тысяч рублей, такой проблемы бы не было: все мы люди, ошибки случаются, разобрались и забыли. Но тот факт, что ФСС считает возможным дёргать бизнесменов из-за 30 копеек, оскорбителен.

Подобным страдает не только ФСС — и Налоговая, и Росстат, и многие другие наши ведомства часто ведут себя неразумно. Бюрократы принимают решения как те родители из примера, «потому что мы можем». Особенно плохо грустно дела обстоят с айти-проектами: вроде бы и в нужном направлении двигаемся, но организационное исполнение зачастую ужасно. Если бы у меня были соответствующие полномочия, я поставил бы бюрократам два ограничения:

— запретить требовать любую отчётность, любые бумаги, любые посещения сайтов без самой крайней на то необходимости;

— запретить менять правила игры.

Хороший закон — это закон, который действует десятилетиями, и который не создаёт гражданам излишних проблем. Ещё Лао-цзы указывал, что «когда множатся законы и приказы, растёт число воров и разбойников». Разумеется, он был прав. Но, к сожалению, обыватели Лао-цзы не читают, поэтому когда бизнесмены рассказывают о своих пересечениях с государством — про истребление ювелиров, к примеру — обыватели удивляются: дескать, чего это вы из-за каких-то безразличных мне людей переживаете, ну, ограбило их государство, бывает, ничего страшного.

Зато когда государство применяет аналогичный подход к обывателю — внезапно меняет правила игры — обыватель приходит в бешенство и начинает истошно кричать. Даже если обывателя не потрошат полностью, отбирая квартиру, например, а просто ставят перед фактом каких-нибудь перемен.

Вот сейчас наши депутаты сделали очередной резкий поворот руля, ввели электронные повестки в армию на Госуслугах. Были бумажные повестки, а теперь электронные, и даже если ты на Госуслуги не заходишь, то через неделю повестка считается вручённой. Вполне логичное решение кстати, хоть я и начал бы не с армии, а с судов, так как там проблема уклонистов стоит острее.

Однако ровно необходимости «цифровизировать» повестки моментально не было, так как второй волны повесток не ожидается, а если бы и ожидалась, то перевод повесток в электронный формат ничего бы не изменил. По сути, речь идёт о формальности, обычном наведении порядка. Надо было делать всё нормально, как умеют айтишники: с тестированием, с теневым развёртыванием, с постепенным подключением регионов… А наши депутаты опять злоупотребили своим правом на принятие решений — взяли и резко поменяли условия игры, моментально, за один день. Понятно, что общество недовольно, иначе и быть не могло — вот ты жил в одних условиях, и тут вдруг раз, и тебе что-то принудительно поменяли, как будто ты дворовая собака, мнение которой не имеет значения. Да даже когда интерфейс на привычном сайте меняется, пользователи неизменно поднимают вой. А тут ведь дело поважнее стены Вконтакте… Радуются решению Госдумы только ципсошники, у которых сейчас праздник: ходят по всем блогам и разгоняют зраду на тему «Россия проигрывает, потери огромные, сейчас вас всех насильно призовут».

Корень всех этих проблем в том, что у депутатов есть право быть самодурами, и они этим правом пользуются. Повторю ещё раз, для ясности: нельзя без крайней на то необходимости менять правила игры, нельзя резко дёргать руль, нельзя вот так просто вмешиваться в жизнь и в работу других людей. Но для дураков — а средний депутат не особо-то и умнее своего среднего избирателя — последствия их решений каждый раз оказываются сюрпризом. Казалось бы, могли бы чему-то научиться на монетизации льгот. Но нет, каждый раз одно и то же: «мы же ничего такого не сделали, просто формальность». Ну вот, получите последствия вашей «просто формальности», распишитесь. Если бы я был тираном, за слова «просто формальность» я бы переводил вельмож на руководство навозной станцией и выдавал бы им волчий билет на 10 лет. Что, впрочем, тоже было бы самодурством с моей стороны…

Ну а пока что читатели присылают мне вот такие письма:

Вчера общался со знакомой, которая работает врачом. Врач обычный, не имеющий отношения к психиатрии. К ней каждую весну приходят неадекваты, которые у которых по весне кукушка слегка начинает постукивать, и они скатываются немножко в сторону ненормальности. Ходят к обычным врачам с какой-то шизой, типа «доктор, у меня хвост растёт, посмотрите пожалуйста». Их успокаивают, пишут «всё в норме, с вас 5000». Этой весной их прямо кратно больше, и один, который раньше приходил один раз за весну, пришёл уже раз пять. К слову, врач недешёвый, то есть это не маргиналы к ней ходят, а скорее бизнесмены всякие.

Она позвонила знакомой неврологу-психиатру, и та говорит, что их реально этой весной кратно больше, типа ПТСР. Я говорю — воевавшие? Нет, говорит, наоборот, сугубо гражданские. Читают в соцсетях про войну, и фляга течёт сильнее, чем у воевавших. Сразу вспомнил, что согласно каким-то исследованиям, у людей, смотрящих телерепортажи про теракты, психологические травмы сильнее, чем у тех, кто эти теракты пережил в качестве непосредственных жертв (заложники или выжившие при взрывах, например).