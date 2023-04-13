Близнецам не подойдет, а вот Тельцам – идеально: для кого мужчина-Дева станет опорой и поддержкой на всю жизнь

В любви знаки зодиака проявляются по-разному, что определяет характер совместимости каждой пары. Своими особенностями отличается мужчина-Дева. Его поведение можно назвать прагматичным, практичным и сдержанным в проявлении чувств.

И хотя эти качества не говорят о мужчине-Деве как о яркой романтической натуре, по мере раскрытия глубинных чувств его настроенность на серьезные и долгие отношения будет проявляться все очевиднее.

Идеальный партнер

У мужчины-Девы множество личных качеств, которые делают его завидным женихом. Он сохраняет преданность и верность человеку, которого ценит. Ему может не хватать легкого романтического безрассудства, но и этот изъян компенсируется заботой о любимом человеке.

Скучно с мужчиной-Девой тоже не будет. Заметив, что вторая половинка грустит, он постарается ее удивить, порадовать и развлечь. Это может проявляться и в подарках с букетами цветов и милыми украшениями, и в организации увлекательного путешествия.

Мужчина-Дева не из тех, кто легкомысленно относится к памяти отношений. Он запоминает все: от дня знакомства до любимого цвета возлюбленной. Отчасти так проявляется склонность представителей этого знака к перфекционизму.

Какую спутницу ищет мужчина-Дева

Во многих качествах вторая половинка такого мужчины должна быть его отражением. Не в смысле подстройки под него, а изначально с похожими данными. К примеру, это касается ума и ответственного подхода к организации своей жизни.

Мужчина-Дева вообще ценит здравомыслящих людей. Если он встретит такую женщину, то с большей вероятностью она сможет рассчитывать на его расположение.

О признаках влюбленности скажут разговоры о будущих планах и целях. В таких темах мужчина-Дева будет стараться нащупывать общие точки на перспективу возможных отношений. Но, поскольку даже такие разговоры не будут обделены романтическими нотками, не каждая женщина сможет ответить взаимностью. Кто же подойдет такому мужчине?

Совместимость с другими знаками

Женщина-Близнец, к примеру, не сможет найти необходимые точки соприкосновения с мужчиной-Девой. Зато идеальным вариантом может стать союз с Тельцом. Оба знака высоко ценят честность и готовы к долгому развитию отношений на этапе взаимного познания. В конечном счете обе стороны в лице друг друга смогут обрести надежных партнеров на всю жизнь.

Но также не противопоказаны мужчине-Деве хотя бы знакомства с представительницами таких знаков, как Козерог, Рак, Скорпион и Рыбы. В разных конфигурациях этих отношений партнеров будет взаимно привлекать та же практичность, преданность и высокий интеллект.