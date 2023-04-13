Мнение: О четырёх сценариях завершения СВО… Для Путина хороших не осталось?

Вот с чем у американцев нужно считаться, так это с их умением планировать различные варианты развития событий. Скажем, год назад в Вашингтоне мало кто ожидал, что #Украина продержится дольше нескольких дней или недель — мем «Киев за три дня» родился из публичных высказываний не российских официальных лиц, но в первую очередь американских экспертов, но кто сейчас об этом помнит? Однако у Белого дома пыли планы и на самые маловероятные результаты боёв за Гостомель. Потому и ответ Запада оказался быстрым, решительным и скоординированным, хотя и не столь «разрушительным», как это предполагали авторы.

Теперь Штаты просчитывают варианты завершения украинского кризиса, и здесь у них ни «красных линий», ни границ нет.

Что, наверное, плохо для нынешнего российского президента Владимира Путина.

По данным The New York Times, американская разведка составила четыре сценария развития конфликта между Россией и Украиной с непредсказуемыми последствиями. Эти файлы содержатся в слитых секретных документах Пентагона. И они включают в себя смерть российского президента Владимира Путина, гибель украинского лидера Владимира Зеленского, удар ВСУ по Кремлю и смещение руководства Минобороны России. При этом каждый такой сценарий, составленный Разведывательным управлением Министерства обороны, может привести как к эскалации конфликта двух стран, так и к его прекращению путём переговоров. А может и вовсе не оказать существенного влияния на развитие кризиса, который, похоже, развивается уже в рамках собственной логики.

РУМО, рассматривая сценарий удара Украины по Кремлю, прогнозирует широкий спектр потенциальных последствий. По её оценкам, #Россия может начать полномасштабную военную мобилизацию, рассмотреть применение тактического ядерного оружия, либо общественные настроения могут убедить Москву начать «мирные переговоры». При этом, по данным NYT, Белый дом особенно беспокоит возможный удар Украины по Кремлю, потому что это может спровоцировать резкую эскалацию со стороны России. Опасность такой атаки со стороны Киева — одна из причин, по которой Соединённые Штаты не хотят предоставлять Киеву ракеты большей дальности, резюмирует издание.

NYT отмечает, что перечень подобных сценариев — типичный для РУМО документ, призванный помочь политикам, конгрессменам и военным взвесить вероятные риски при принятии решений. При этом издание подчёркивает, что обычно разведка обозначает наиболее вероятный результат того или иного гипотетического события, но в «слитом» документе ведомство не стало этого делать. Возможно, потому что считает один из четырёх сценариев реально вероятным, но из политических соображений не хочет его раскрывать.

Догадываетесь, какой?

Хотя ведь и все другие варианты хороших выборов для Владимира Путина не обещают. Его таки загнали в угол и теперь всё прочее случится скорее раньше, чем позже?

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