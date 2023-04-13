Парадоксальное явление: попытки ограничить результативность наемников ЧВК «Вагнер» возымели обратный эффект

Авторы Telegram-канала BRIEF отметили, что ЧВК «Вагнер» демонстрируют стабильную высокую эффективность в рамках СВО вопреки искусственно созданным проблемам в снабжении и размещении рекламы.

Они указали, что сперва «оркестр» лишился возможности набирать бойцов из колоний, а позднее столкнулся со «снарядным голодом». Однако «музыканты» не только не отступили на Бахмутском направлении, но и продвинулись вперед:

«Им перестали давать зеков — и это дало обратный эффект, вся страна пошла записываться в ЧВК «Вагнер». Им не давали боеприпасы и, казалось бы, в этой ситуации и оборону не удержишь, а они все равно идут вперед километр за километром. Парадоксальное явление русской истории».

Кроме того, руководство «музыкантов» испытывало трудности при взаимодействии со СМИ. Тем не менее, успехи в боях и признательность со стороны россиян позволяют компании бороться с блокировками в медиаполе:

«В понедельник, 10 апреля в 19.15 случилось неожиданное. Один из военкоров Первого канала неожиданно нарвался на грандиозный скандал за упоминание в эфире ЧВК Вагнер. Но менее часа спустя с федеральных каналов сняли все блоки. Пригожинский принцип выжженной земли как оказалось работает не только на фронте. Попытка убрать ЧВК «Вагнер» из СМИ привела к тому, что о них говорят все и не говорить о них стало стыдно».

Ранее глава «оркестра» Евгений Пригожин сообщил, что «музыканты» передали несколько населенных пунктов под Бахмутом (бывший Артемовск) в зону ответственности МО РФ. Предприниматель добавил, что на новых рубежах российская армия может не только подготовить качественную оборону, но и организовать крупное наступление.