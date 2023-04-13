 

Парадоксальное явление: попытки ограничить результативность наемников ЧВК «Вагнер» возымели обратный эффект

13.04.2023, 11:17, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Авторы Telegram-канала BRIEF отметили, что ЧВК «Вагнер» демонстрируют стабильную высокую эффективность в рамках СВО вопреки искусственно созданным проблемам в снабжении и размещении рекламы.

Они указали, что сперва «оркестр» лишился возможности набирать бойцов из колоний, а позднее столкнулся со «снарядным голодом». Однако «музыканты» не только не отступили на Бахмутском направлении, но и продвинулись вперед:

«Им перестали давать зеков — и это дало обратный эффект, вся страна пошла записываться в ЧВК «Вагнер». Им не давали боеприпасы и, казалось бы, в этой ситуации и оборону не удержишь, а они все равно идут вперед километр за километром. Парадоксальное явление русской истории».

Кроме того, руководство «музыкантов» испытывало трудности при взаимодействии со СМИ. Тем не менее, успехи в боях и признательность со стороны россиян позволяют компании бороться с блокировками в медиаполе:

«В понедельник, 10 апреля в 19.15 случилось неожиданное. Один из военкоров Первого канала неожиданно нарвался на грандиозный скандал за упоминание в эфире ЧВК Вагнер. Но менее часа спустя с федеральных каналов сняли все блоки. Пригожинский принцип выжженной земли как оказалось работает не только на фронте. Попытка убрать ЧВК «Вагнер» из СМИ привела к тому, что о них говорят все и не говорить о них стало стыдно».

Ранее глава «оркестра» Евгений Пригожин сообщил, что «музыканты» передали несколько населенных пунктов под Бахмутом (бывший Артемовск) в зону ответственности МО РФ. Предприниматель добавил, что на новых рубежах российская армия может не только подготовить качественную оборону, но и организовать крупное наступление.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.05.22 / Ученые Кембриджа выяснили, как и почему просмотр телевизора разрушает сердце

28.06.22 / Прикончившего Шатунова Разина подняли на вилы: Как теперь тебе спится?

27.07.22 / Мэр Феодосии уходит в отставку

26.02.22 / В столичной мэрии сообщили о начале строительства метро Москва-Калининград

07.02.22 / В России открылся сервис аутсорсинга заложников для иностранных IT-компаний, попавших под «закон о приземлении»

21.06.22 / Объемные рукава, открытые плечи и длинные футболки: советы, как скрыть полноватые руки с помощью одежды

31.05.21 / Skoda Enyaq iV Coupe обнажили перед дебютом

03.07.22 / День независимости Канады омрачился протестами с призывом к отставке правительства

21.09.22 / В России хотят повысить пособие для беременных

17.05.21 / Элизабет Олсен, Скарлетт Йоханссон, Снуп Догг и другие на премии MTV Movie & TV Awards 2021

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика