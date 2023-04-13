Картофельный сок является отличным средством для лечения бородавок

По словам дерматолога Елены Юцмуц, в качестве народного средства от бородавок свежий картофельный сок действительно эффективен.

Дерматолог Юцмуц сообщила, что при лечении свежим картофельным соком вирусные бородавки могут исчезнуть. Сок сырого картофеля обладает сильной противовирусной активностью. “Бородавки можно лечить только один раз в день”, – заявила врач в “Газете.Ru”.

Елена Юцмутц отметила, что это лечение можно использовать для удаления небольших наростов. Большие бородавки могут никогда не исчезнуть, однако лосьоны, содержащие картофельный сок, могут сделать их более восприимчивыми к лечению врача. В случае с бородавками лучшим решением в данном случае будет обратиться к врачу.MedikForum.ru ранее писал о том, что пожилым людям с тахикардией не всегда требуются лекарства.