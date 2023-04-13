Создаем эффект накладных ресниц при помощи консилера и пудры

Длинные объемные ресницы – мечта каждой девушки. Если природа не наградила вас таким подарком, не спешите записываться на наращивание. Воспользуйтесь хитростью визажистов, которая помогает создать в домашних условиях эффект накладных ресниц.

Нанесите консилер под глаза

Ресницы часто теряются на фоне темных кругов под глазами. Чтобы они смотрелись выразительно и казались более длинными, для начала нанесите консилер на нижнее веко и аккуратно растушуйте. Таким образом, ваш взгляд будет смотреться более отдохнувшим, свежим, открытым. Но не перебарщивайте с маскирующим средством, чтобы не создать эффект маски на коже.

Нанесите консилер на ресницы

Возьмите щеточку для расчесывания ресниц, нанесите на нее немного консилера и распределите по ресницам. Волоски должны быть полностью покрыты средством. В то же время его не должно быть слишком много, поэтому следует дополнительно прочесать ресницы чистой щеточкой, чтобы удалить остатки консилера. Таким образом, ваши реснички станут плотнее.

Можно использовать пудру

Еще один способ сделать волоски плотнее – припудрить их. Можно наносить тональное средство как непосредственно на ресницы, так и поверх консилера. Это придаст дополнительный объем, который может понадобиться, например, для эффектного вечернего макияжа.

Нанесите тушь

Поскольку после нанесения пудры и консилера реснички будут казаться совершенно обесцвеченными, самое время подкрасить их тушью. Удалите с кисточки излишки средства и приступайте к нанесению макияжа. Важно, чтобы тушь была свежей и легко распределялась. А если она будет слишком густой, то движения щеточки будут затруднены, и вы просто снимите ею предварительно нанесенный слой консилера.

При таком способе нанесения макияжа реснички нередко склеиваются. Поэтому вам понадобится еще немного времени, чтобы разделить их специальной щеточкой.