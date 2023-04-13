 

«Только белорус мог слетать в космос на халяву» – Лукашенко напомнил о национальности Юрия Гагарина

13.04.2023, 10:33, Разное
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко спустя год в День космонавтики снова напомнил о белорусском происхождении Юрия Гагарина.

Выступая в Национальном центре подготовки трактористов, глава государства упрекнул Россию в намеренной русификации первого космонавта Земли.

– Я об этом уже как-то говорил и хочу напомнить снова, что Гагарин – наш. Россияне постоянно присваивают себе его достижение, а это как-то не по-братски! Говорят, дескать Юра – русский, но скажите, смог бы хоть один русский облететь Землю за бесплатно? А вот наш белорус это сделал на халяву. Сейчас это недешёвое удовольствие, а по тем временам так вообще единственная возможность покинуть СССР, — сказал Лукашенко.

Лукашенко призвал не политизировать тему происхождения первого космонавта, чтобы не ссорить народы. Он предложил считать Гагарина белорусским космонавтом украинского происхождения.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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