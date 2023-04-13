 

“Мозг взрывался” – режиссер фильма “Вызов” Шипенко о тяготах и изнанке космических съемок

13.04.2023, 10:23, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Фильм “Вызов”, вне всякого сомнения, можно считать главной премьерой года. Никто в мире не делал еще ничего подобного! Символично, что его премьера состоялась в день первого полета человека в космос. Причем желающих первыми увидеть снятую на борту МКС картину было так много, что представляли ее одновременно в Кремлевском дворец и кинотеатре “Октябрь”. Режиссер ленты Клим Шипенко поговорил с корреспондентом “Дни.ру”.

В вызове снималась не только Юлия Пересильд, но и настоящие космонавты. “Они оказались способными на многие артистические вещи, – говорит 39-летний Шипенко. – Артисты готовились четыре месяца для полета в космос и космонавты искали в себе актеров примерно столько же. Мы с ними начали репетировать еще за полгода до полета”.

Режиссер гордится, что в фильме минимальное использование компьютерной графики. “Его задача – вживую показать, как выглядит космос, как выглядит невесомость, – пояснил Клим. – У меня была лента про космос, которую я снимал на Земле – “Салют-7″. Теперь вид из иллюминатора был настоящим”.

Обычно на съемках фильма занято большое число персонала – костюмеров, гримеров. Но на борту МКС, понятно, никого не было. “Нам пришлось справляться самим, – говорит режиссер. – Я, конечно, просил выделить еще один корабль с персоналом, но мне отказали (улыбается)“.

Шипенко говорит, что даже в таких условиях ему и актрисе удавалось практически полностью следовать сценарию. “Но были момент импровизации, что-то корректировалось с поправкой на невесомость. Она поменяла мое видение того, как я себе представлял многие сцены. Поэтому, например, я отпускал камеру, задавал ей импульс, она снимала. И такие кадры тоже вошли в картину. К тому же была ограничена подвижность – метр-полтора в разные стороны”.

Конечно, все это – огромная, тяжелая работа. “Мозг взрывался, – уверяет Шипенко. – У нас для отдыха вообще не было времени. Я снимал, а потом посылал материал на Землю, чтобы там проверяли все. У нас с Юлей даже не было возможности толком насладиться видом нашей планеты из иллюминатора, к сожалению. Поэтому, конечно, я скучаю по Космосу, по состоянию невесомости, от которого обалдеваешь и которому радуешься. Невесомость мне снится до сих пор – это самое приятное воспоминание о полете. Это примерно тоже самое, когда ты летаешь во сне”.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.08.22 / Названа польза петрушки для здоровья человека

06.09.22 / Будьте осторожны! В России ожидается подъем заболеваемости гриппом

03.04.23 / Церковный праздник 4 апреля 2023: что нельзя делать, приметы, что можно делать

18.05.22 / Возвращать пустую посуду нельзя. Как сохранить свою энергию и благополучие

24.12.21 / Малышева рассказала, действительно ли бульон и растительное масло позволяют дольше не пьянеть

30.09.22 / “Оскорбляет флаг, герб и людей”: брызжущего ядом предателя Галкина* отправили на нары

05.07.22 / Названы самые доступные города Подмосковья

26.09.22 / Предложение – Личное мнение

07.09.22 / Личное: “Побежал, как Форест Гамп”

21.11.22 / Что такое личный бренд, зачем его создавать и как он может помочь в продвижении карьеры

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика