Доктор объяснил, почему прием мелатонина не всегда помогает уснуть

Люди, которые с трудом засыпают или страдают бессонницей, часто принимают препараты на основе мелатонина, гормона сна.

Шишковидная железа в головном мозге вырабатывает мелатонин, когда свет становится темнее. Этот гормон контролирует циклы сна и бодрствования.

Кристиан Кайохе, руководитель Центра хронобиологии Базельского университета, рассказал, что многие люди по ошибке принимают препарат с мелатонином, после чего продолжают находиться в освещенном помещении. Эксперт пояснил, что человек, который принял лекарство с мелатонином перед сном, а затем лег и долго смотрел на экран смартфона/ноутбука, может не почувствовать эффекта. Так как синий свет от экранов тормозит выделение организмом мелатонина, влияя на организм как стимулятор.

Кристиан Кайохен утверждает, что голубое мерцание экранов гаджетов имеет схожий эффект с кофеином. Это происходит благодаря особым фоторецепторам сетчатки, которые чувствительны к синему свету с длиной волны около 480 нанометров. Они производят белок меланопсин, который оказывает влияние на внутренние часы тела и затрудняет засыпание, даже после приема мелатонина.