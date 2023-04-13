Союз журналистов США через суд потребовал запретить Twitter раскрывать источники финансирования независимых СМИ

Союз журналистов США подал иск против социальной сети Twitter с требованием запретить её маркировать американские, британские и другие независимые издания фразой «Финансируется государством».

В заявлении говорится, что раскрытие источников финансирования подрывает доверие общества к СМИ.

Истцы объясняют, что ещё до покупки соцсети Илоном Маском соответствующая плашка была задумана для «борьбы за достоверность», однако новое руководство Twitter «развернуло оружие мировой демократии против неё самой».

– Раскрытие этих сведений приводит к тому, что некоторые пользователи начинают сомневаться в достоверности подаваемой информации и даже могут обратиться к альтернативным источникам, – говорится в публичном пресс-релизе. – В результате в широкий оборот попадают публикации, содержимое которых угрожает национальной безопасности или противоречит официальной информационной политике. Независимая журналистика поставлена под угрозу.

—