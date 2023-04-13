Документы ФСБ и мнение Владимира Путина

В России опубликовали «рассекреченные ФСБ» показания «бойца немецкого батальона «особого назначения»» Арно Дюре, которые якобы свидетельствуют о том, что польских офицеров в Катыни в 1941 году расстреляли нацисты, а не сотрудники НКВД – ведь он лично рыл ямы, куда эсесовцы бросали тела расстрелянных поляков.

Напомним, Владимир Путин в 2010 году посетил мемориальный комплекс жертв политических репрессий «Катынь». Тогда, в своей речи он ни разу не упомянул Иосифа Сталина и НКВД, заявив об общности судеб советского и польского народов:

«Нашему народу, который прошел через ужасы гражданской войны, насильственную коллективизацию, через массовые репрессии 1930-х годов очень хорошо понятно, может быть, лучше, чем кому бы то ни было, что значат для многих польских семей Катынь, Медное, Пятихатка… Этим преступлениям не может быть никаких оправданий. В нашей стране дана ясная политическая, правовая, нравственная оценка злодеяниям тоталитарного режима. И такая оценка не подлежит никаким ревизиям… Десятилетиями циничной ложью пытались замарать правду о катынских расстрелах. Но было бы такой же ложью и подтасовкой возложить вину за эти преступления на российский народ».

На пресс-конференции после траурных мероприятий Путин заявил, что Сталин «совершил этот расстрел исходя из чувства мести» за 32 тыс. красноармейцев, умерших в польском плену во время советско-польской войны 1919–1921 года.

Отметим, Арно Дюре – немецкий солдат, один из фигурантов так называемого Ленинградского процесса над нацистами, проходившего в 1945-1947 гг. в разных городах СССР. Он, как и другие фигуранты, обвинялся в расстрелах, совершенных в Ленинградской области зимой 1943–1944 гг. При этом в его показаниях всплыла и тема Катыни. Вот как его слова передавал специальный корреспондент «Правды» Павел Лукницкий, присутствовавший на процессе:

«В военной тюрьме, в Торгау, где до ноября 1941 года, в бытность комендантом тюрьмы Ремлингера, находился арестованный Дюре, его так воспитывали, уча безжалостности. «Практические занятия» при этом обучении происходили в Катынском лесу в сентябре 1941 года. Вместе с другими, такими же, как он, привезенный в этот лес Дюре рыл по ночам огромные могильные рвы. Эсэсовцы сбрасывали в эти рвы привезенные на автомашинах трупы людей — десятки тысяч трупов польских офицеров, русских людей, евреев, и Дюре участвовал в их закапывании.

— Вы можете приблизительно определить, сколько расстрелянных было сброшено в эти могилы?

— От пятнадцати до двадцати тысяч человек! — спокойно отвечает Дюре и добавляет, что видел снимок одной из таких могил в немецких газетах, под снимком была подпись: «Это сделали русские».

При этом историки разных стран считают показания Дюре абсолютно ложными, так как за них он получил каторгу вместо смертной казни (большинство обвиняемых на процессе в итоге были повешены), а затем, после репатриации в Германию в 1954 году, отказался от своих показаний про Катынь и заявил, что его заставили так говорить следователи.

Слова Дюре показались неубедительными даже советской власти. Планировалось, что его выступление на Ленинградском процессе станет своеобразной репетицией перед Нюрнбергом, однако туда немецкого солдата в итоге так и не привезли, так как он откровенно издевался над судом. Вот что говорится в докладе старшего научного сотрудника СПб ИИ РАН Дмитрия Асташкина:

«Советская пропаганда передала суть ответов Дюре, но не стала публиковать абсурдные подробности: Дюре объяснял прокурору, что Катынский лес находится в Польше, что огромная глубина рва составляла 15–20 метров, что стенки рва он укреплял для прочности ветками деревьев и т.д.

Согласно дневнику П. Н. Лукницкого, Дюре смеялся на допросе («когда речь пошла о расстреле им женщин, утвердительно кивает головой и… улыбается, смеется!..»), во время приговора («Только Дюре криво усмехается…»), во время последнего слова («Дюре встает, заложив руки назад. Смеется! Зал ждет. Дюре продолжает смеяться и сквозь смех говорит: «Я ничего не хочу сказать!»)».

И хотя зарубежные СМИ (в том числе агентство Reuters и New York Times) опубликовали утверждения немца, «в итоге тема показаний Дюре не была развита ни в советских, ни в зарубежных медиаматериалах». И действительно, советская пропаганда предпочитала доклад академика Николая Бурденко, который, кстати, впоследствии был признан фальсификацией – в том числе Главной военной прокуратурой РФ.

Российские власти неоднократно признавали ответственность СССР за расстрел в Катыни. По распоряжению президента России Бориса Ельцина президенту Польши Леху Валенсе был передан протокол заседания Политбюро ЦК ВКП/б/ от 5 марта 1940 года, на котором было принято решение предложить НКВД рассмотреть дела польских офицеров и расстрелять их.