 

“Определяется генами” – сын Дианы Гурцкая рискует унаследовать тяжелый недуг матери

12.04.2023, 14:15, Разное
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В минувшее воскресенье, 9 апреля, зрители Первого канала имели возможность насладиться новым сезоном проекта “Две звезды. Отцы и дети”. Принять участие в музыкальном шоу решила и Народная артистка России Диана Гурцкая. Певица также вывела в свет своего сына Константина Кучеренко.

Зрители сразу же обратили внимание, что у 16-летнего наследника звезды есть проблемы со зрением, потому что сын исполнительницы вынужден носить очки. В ситуации постаралась разобраться врач-офтальмолог Татьяна Шилова.

Оказалось, что сын Дианы Гурцкая рискует унаследовать тяжелый недуг матери. Сама певица является незрячей от рождения. Однако если родители имеют проблемы со зрением, то в определенном возрасте с большой вероятностью они проявиться и у детей.

“Все у нас, конечно, определяется генами тех людей, которые слепы от рождения”, – отметила эксперт.

Она также подчеркнула в интервью Пятому каналу, что проблемы со зрительным аппаратом имеют наследственный характер, соответственно, сын Дианы Гурцкая может иметь предрасположенность к подобным патологиям. Специалист обратила внимание, что у родителей с врожденными проблемами больше шансов передать их детям.

Кроме того, врач добавила, что сегодня существуют технологии, устраняющие проблемы со зрением, однако для людей с врожденной слепотой они неэффективны. Важно отметить, что Диана Гурцкая активно занимается помощью детям с подобными недугами.


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