Скандалы: Дорого и богато

Структура саратовского минстроя за 40 млн рублей прикупила себе двухэтажный офис в центре города

Автомобили ГУП «Сартехинвентаризация» (Саратовского БТИ) расходятся лучше офисов. Из имущества обанкротившегося ГУПа удалось пока продать только 2 объекта недвижимости — в Саратове и в Хвалынске. Саратовский офис БТИ за 40,1 млн рублей выкупила другая региональная организация ГБУ «Управление жилищным фондом Саратовской области».

Торги проходили посредством публичного предложения, цена должна была падать на 5% каждую неделю до цены отсечения в 60%. Но покупатель почти не ждал, пока лот подешевеет. Саратовские активы — 2 нежилых двухэтажных здания по Комсомольской, 45 вместе с правом аренды земли под ними — выставлялись за 40,2 млн рублей и успели подешеветь примерно на 100 тысяч.

Покупатель саратовских офисов — такая же региональная структура, как и должник, только с другим подчинением. Саратовское БТИ подведомственно областному комитету по управлению имуществом, а управление жилфондом — министерству строительства. В остальном же начавшаяся в январе этого года распродажа офисов БТИ по всей области особого результата не принесла.

Продать сумели только помещения в Хвалынске. За офис на втором этаже старинного двухэтажного дома в центре города просили 2 млн рублей.

Цена успела упасть до 1,8 млн рублей, за эту сумму 164,7 кв.метров нежилой площади с отопительным котлом и охранно-пожарной сигнализацией в придачу купила фирма ООО «АверсТЛТ» из Тольятти. Компания занимается жилым и нежилым строительством, связей с Саратовской областью не имеет.

Остальная недвижимость, отделения БТИ в городах Саратовской области, спросом не пользуется даже по сниженной цене. Помещения и здания в Аткарске, Красноармейске, Петровске и другие никому не приглянулись. Заявок на участие в торгах не подавалось. Зато быстро разошелся автопарк Саратовского БТИ. Автомобили Lada выпуска с 20017 по 2012 год были раскуплены физлицами по цене от 91 до 171 тысячи рублей. Иномарку, автомобиль HYUNDAI Elantra, тоже выпуска 2012 года, за 569 тысяч рублей приобрела юридическая фирма ООО «РБК-Инвест+» из Пензенской области.

Сейчас на повторные торги выставлена еще часть помещений в районных центрах — Духовницком, Воскресенском, Ровном, Екатериновке, Дергачах и Озинках. Их еще попробуют продать с повышением. Самый дорогой лот — несколько комнат на первом и втором этажах здания в Духовницком по улице Дома 8 Марта, 18А — начальная цена 1,7 тысячи кв.метров офисных площадей — 1,8 млн рублей, самое дешевое — 12,7 кв.метров в Озинках, на втором этаже здания по улице Совеской, 33 — 310,5 тысячи рублей. Заявки на участие в торгах принимаются до 28 апреля, аукционы назначены на 2 мая.

ГУП «Сартехинвентаризация» начало накапливать долги еще в тот период, когда городской КУИ возглавлял Олег Галкин. Следующие председатели комитета по управлению имуществом уже только наблюдали, как предприятие, занимавшееся на территории региона оценкой и инвентаризацией объектов строительства, межеванием земель и подобными работами, медленно сползает в финансовую яму. При нынешней руководительнице КУИ Екатерине Лавренко, в марте 2022 года, предприятие дошло до конкурсного производства.

Банкротить БТИ пытались неоднократно, в конце концов его подкосил иск от ООО «Атолл», у которого бюро снимало помещение и задолжало за аренду. В числе кредиторов Саратовского БТИ оказались БТИ федеральное с претензиями на 1,4 млн рублей и ООО «Средневолжская оценочная компания», требующая 1,3 млн рублей. Долги по налогам и сборам превысили 8 млн.

Оригинал материала: “Бизнес Вектор”