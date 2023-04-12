Доктор Жемчугов предупреждает, что лифты несут высокий риск заболевания корью

В одном из интервью доктор Жемчугов заявил, что сегодня высока вероятность заболевания корью среди жителей многоквартирных домов. Из-за осложнений болезнь может вызвать серьезные проблемы со здоровьем, включая пневмонию, инфекции мозга, энцефалит, поражение печени и даже смерть. Корь очень заразна и может быстро поразить своих жертв.

В РФ уже было зарегистрировано несколько случаев заболевания корью. Они произошли из-за нахождения в стране непривитых жителей ближнего зарубежья, которые могут являться возбудителями данного заболевания.

Владислав Жемчугов, доктор медицинских наук, отметил, что минимальный уровень вируса достаточен для того, чтобы вызвать корь у большого количества россиян. Обычный лифт для подобного распространения заболевания является одним из самых опасных мест.

Пример, девятиэтажном доме лифтом воспользовался человек, больной корью. Потом порядка часа в этом лифте будет создана заразная ситуация, а люди, которые потом поедут, тоже могут все заражены.

Врач подчеркнул важность вакцинации для защиты от кори.