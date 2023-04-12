Производство 6-местных седанов “Москвич” начнется в июле 2023 года

Серийное производство “Москвич 6”, как ожидается, начнется в июле 2023 года. Дмитрий Пронин, генеральный директор автомобильного завода “Москвич”, рассказал об этом РИА Новости.

“Мы показали вам, как будет выглядеть наш первый седан “Москвич 6″. Его производство начнем в июле-августе и планируем открыть продажи к сентябрю”, – заявил Пронин.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин посетил завод “Москвич”, где прошла презентация автомобиля.

“Москвич 6” разработан для ежедневных городских поездок. Он оснащен цифровой приборной панелью и электрической крышкой багажника. Также предусмотрены камеры кругового обзора. Длина нового седана составляет 4,78 м, ширина – 1,82 м, высота – 1,5 м, а длина колесной базы – 2,77 м.