 

Названы самые перспективные языки для развития карьеры

12.04.2023, 9:15, Разное
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Эксперты провели опрос среди россиян, чтобы определить иностранные языки, которые, наиболее вероятно помогут им в карьерном росте в ближайшие годы.

Каждый четвертый менеджер либо учит английский язык (26%), популярен также китайский (14%). По данным аналитиков, испанский язык более интересен россиянам, чем немецкий и французский.

Респонденты считают, что изучение китайского языка может помочь им в карьере, завести новых друзей из КНР и быть более компетентными как профессионалы.

Руководители изучающие китайский язык, чаще встречаются во Владивостоке (37%) и Хабаровске (36%). Каждый второй бизнес (50%) уже внедрил или планирует корпоративное языковое обучение: английского (52%), китайского (23%), немецкого (15%), испанского (15%) или французского (14%).

По мнению респондентов, такое обучение полезно для сотрудников, которые хотят работать на зарубежных рынках или общаться с иностранными партнерами.


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