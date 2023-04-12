И всё-таки киргиз! – В Бишкеке назвали имя первого в истории космонавта

В День космонавтики учёные Национальной академии наук Киргизии собрались для торжественного события – они назвали имя первого в истории космонавта.

Участники собрания не согласились с выводами своих коллег из Грузии, полагающих, что первым покорителем Вселенной был тбилисец Иури Гагарян, и украинских учёных, утверждающих, что первым космонавтом следует считать Назара Люльченко.

Учёные не отрицали время и подлинность полётов Гагаряна (12 апреля 1961 года) и Люльченко (12 апреля 1959 года), но сообщили, что уроженец города Ош Абазбек Соржомбаев отправился в космос в апреле 1889 года. Записи об этом есть в воспоминаниях его односельчан.

– Местный абай сообщил, что Абазбек отправился на десять дней в горы, а когда вернулся нарисовал на листке бумаги звёзды и большой голубой шар. Очевидно, что речь идёт о нашей планете. И хоть у нас не сохранилось сведений, на каком именно космическом корабле бороздил просторы Вселенной Соржомбаев, сомнений в его подвиге нет, – заявил президент Академии наук Киргизии Рашид Акаев.

Учёные обратились к президенту страны Садыру Жапарову об увековечивании памяти героя, внесении изменений в научные пособия по истории и с целью поднять вопрос о первом космонавте на Генассамблее ООН.

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