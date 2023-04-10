Опубликован план Запада IX века по захвату России

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10.04.2023, 16:33, Разное
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В Национальной библиотеке Франции 10 апреля открылась выставка, посвящённая 1135-й годовщине падения Каролингской империи.

В экспозиции впервые были представлены документы, которые год назад были обнаружены в архиве Сорбонны, в том числе секретный план императора Карла Великого и Папы Римского Льва III по порабощению россиян.

– Это проект соглашения, которое было подписано Карлом и Папой в апреле 813 года. Франки обязались выставить более ста тысяч воинов для захвата российских земель, а Ватикан обещал благословить поход на восток, – рассказал куратор выставки Людовик Крушо.

Сразу же после подписания соглашения Карл Великий начал собирать войска, однако через год император Запада скончался. Папа Римский пытался убедить его сына Людовика I начать войну против славян, но новый правитель принял решение сосредоточиться на внутренней политике.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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