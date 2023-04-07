Открытие собственного музея: бизнес-планирование и опыт российских музейных предпринимателей

Открытие частного музея – это достаточно интересная идея развлекательного бизнеса, которая при правильном подходе и тщательном планировании может принести отличный доход. Такое собственное дело сложно назвать высокоприбыльным, при этом оно потребует существенных первоначальных инвестиций и может рассматриваться в качестве дополнительного дохода.

Преимущества и недостатки открытия частного музея

В первую очередь нужно определиться с основной целевой аудиторией. Это могут быть дети, молодежь, подростки и студенты, взрослые люди и пенсионеры. Считается, что самой прибыльной категорией являются молодые люди в возрасте до 30 лет. Именно на них и их интересы следует ориентироваться при открытии музея.

К преимуществам такого развлекательного бизнеса можно отнести относительную простоту начала собственного дела. Для работы музея не потребуется большое количество персонала, а наличие уникальной и интересной идеи повышает конкурентоспособность, привлекает клиентов, следовательно, повышает прибыль.

Если же говорить о недостатках открытия частного музея как бизнеса, следует отметить высокую арендную плату за помещение, которое находится в центре города, необходимость наличия экспертных знаний в том или ином вопросе, которому будет посвящен такой музей, а также сезонность прибыли.

Как открыть частный музей с нуля

При планировании открытия частного музея нужно определиться с формой организации бизнеса. Если это узкотематическая коллекция и четко установленная направленность работы, то в подобном случае можно выбрать формат индивидуального предпринимателя. Тогда как для открытия крупного музея площадью более 100 квадратных метров уже выбирается форма организации общество с ограниченной ответственностью.

Следует определиться с тематикой музея и, исходя из этого, составлять коллекцию, которая будет привлекать посетителей. Также следует подобрать помещение, которое должно находиться в хорошо доступном проходном месте. Чаще всего это центр города, но при этом нужно быть готовым к достаточно высокой стоимости аренды. В идеале такой частный музей должен находиться около каких-то знаковых достопримечательностей в городе, где будет гарантированно много туристов.

Подбор персонала

Во многом именно от персонала будет зависеть успешность работы музея, а следовательно, прибыль его владельцев. Чаще всего потребуется эксперт, который осуществляет поиск и отбор поступающих экспонатов. Нужно нанять опытного бухгалтера, экскурсовода, а также маркетолога, который будет отвечать за рекламу и продвижение самого музея. На начальном этапе сам владелец может выполнять часть такой работы, что позволяет несколько сократить затраты на организацию бизнеса.

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Особенности организации бизнеса

Сегодня важно не только предложить интересную тематику музея и актуальную тему, но и возможность взаимодействия посетителей с имеющейся коллекцией. Это не только полное погружение в ту или иную сферу, чего можно добиться за счет правильной работы экскурсовода. Также большой популярностью пользуются различные цифровые и интерактивные технологии, которые позволяют посетителям глубже окунуться в тематику музея, поближе познакомиться с его коллекцией, стать непосредственным участником тех или иных событий.

Затраты на открытие частного музея

В среднем для открытия музея требуется сумма в 3-5 миллионов рублей. В подобном случае необходимо учитывать особенности заведения, а также затраты на приобретение коллекции, выставляемой в музее. Например, это могут быть различные игрушки Lego. В таком случае размер стартового капитала может составить вовсе один-два миллиона рублей. Однако если тематика музея связана с антиквариатом, то только стоимость одной коллекции может составить 5-7 миллионов рублей и более.

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Анализ рынка

В первую очередь при открытии частного музея нужно проанализировать состояние рынка. В небольшом городе начинать такой бизнес часто бывает бессмысленно. Тогда как такое собственное дело станет отличным выбором в большом городе-миллионнике, куда ежегодно приезжает большое количество туристов. Необходимо будет также оценить предложение конкурентов, выяснить, нет ли в городе музеев с аналогичной тематикой, что вынуждает отказаться от первоначальных планов. Также потребуется продумать каналы продвижения и рекламы. Профессионально разработанная маркетинговая система, которая учитывает все нюансы работы на рынке, позволит получить большое количество посетителей, а это дополнительная прибыль для музея.

Реклама открывающегося музея

Лучшей рекламой в этом бизнесе станет сарафанное радио. Однако первых клиентов нужно все же как-то завлечь и привести в открывшийся музей. Достаточно интересные варианты продвижения – это локальный маркетинг, а также коллаборация с соседними магазинами или кафе. Также можно работать напрямую с различными городскими гидами, которые будут включать открывшийся музей в свою экскурсионную программу. Это позволяет получить большое количество посетителей, но при этом снижается прибыль, так как часть дохода уходит экскурсоводу.

Нужно будет позаботиться о наличии собственного интернет-сайта, на котором можно найти всю необходимую информацию по тематике музея и его коллекции. Следует активно работать в социальных сетях, рекламироваться в тематических и городских сообществах. Это позволит получить посетителями не только туристов, но и жителей города.

Стоит ли открывать такой бизнес

Добиться успеха в таком бизнесе, как открытие частного музея, может лишь фанат своего дела, который является хорошим специалистом и экспертом в той или иной сфере. Это позволяет получить отличную прибыль на своем увлечении и хобби. В то же время нужно понимать, что для открытия частного музея потребуются немалые инвестиции.

Развлекательный бизнес окупается за 2-3 года и более. Если же говорить о рисках при открытии собственного дела, то это в первую очередь высокая конкуренция на рынке, а также проблема с поиском посетителей. Поэтому нужно будет тщательно все рассчитать и в последующем вложиться в маркетинг и рекламу.