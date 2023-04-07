Катализатор наоборот – в НАМИ придумали прибор, повышающий токсичность выхлопа
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Московский автомоторный институт (НАМИ) представил уникальный прибор для широкого спектра транспортных средств, который повышает токсичность выхлопных газов.
По словам разработчиков, это устройство не имеет аналогов в мире и должно завоевать успех в самом ближайшем будущем.
«Антикатализатор» был разработан в рамках национальной стратегии, направленной на повышение выбросов CO2 и других газов в атмосферу для эффективного противостояния «декарбонизационным» усилиям Евросоюза. После успешных испытаний новая разработка может стать обязательной для установки на все автомобили.
– Мы рассматриваем возможность обязать автолюбителей устанавливать такой элемент конструкции. И чтобы при техосмотре обязательно это проверялось. Нет токсикатора – ТО не пройдёшь, – пояснил один из разработчиков.
На пресс-конференции в Москве также показали прототип устройства. Внимательные журналисты заметили, что на нём выгравировано нецензурное ругательство на английском языке в адрес некой Греты, а также его аббревиатура (FYG). Инженеры попросили не обращать на это внимание – это всего лишь рабочее название «токсикатора», которое не будет фигурировать при серийном выпуске.
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