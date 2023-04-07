 

Катализатор наоборот – в НАМИ придумали прибор, повышающий токсичность выхлопа

07.04.2023, 10:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Московский автомоторный институт (НАМИ) представил уникальный прибор для широкого спектра транспортных средств, который повышает токсичность выхлопных газов.

По словам разработчиков, это устройство не имеет аналогов в мире и должно завоевать успех в самом ближайшем будущем.

«Антикатализатор» был разработан в рамках национальной стратегии, направленной на повышение выбросов CO2 и других газов в атмосферу для эффективного противостояния «декарбонизационным» усилиям Евросоюза. После успешных испытаний новая разработка может стать обязательной для установки на все автомобили.

– Мы рассматриваем возможность обязать автолюбителей устанавливать такой элемент конструкции. И чтобы при техосмотре обязательно это проверялось. Нет токсикатора – ТО не пройдёшь, – пояснил один из разработчиков.

На пресс-конференции в Москве также показали прототип устройства. Внимательные журналисты заметили, что на нём выгравировано нецензурное ругательство на английском языке в адрес некой Греты, а также его аббревиатура (FYG). Инженеры попросили не обращать на это внимание – это всего лишь рабочее название «токсикатора», которое не будет фигурировать при серийном выпуске.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.05.21 / 20 рисунков, наглядно показывающих разницу между объектами и понятиями, которые все постоянно путают

28.05.21 / На примере Беллы Хадид и Рианны: как сочетать остромодные вещи и винтаж

15.01.22 / Ученые рассказали о вреде ночного шума во время сна

13.12.21 / Операция «W»

28.01.22 / Мнение: Потепления не будет. Ковид не страшен. Никонов велик

04.01.23 / “Самолет сломался!”: оказавшаяся одной ногой в могиле Волочкова вышла на связь с залепленным ртом

29.06.22 / Мнение: Курс на дно

25.11.22 / Монолитные работы начались на станции “ЗИЛ” Троицкой линии метро

18.10.22 / Скандалы: У половины граждан не оказалось сбережений

11.11.20 / Нахцерер – вампир из Северной Европы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика