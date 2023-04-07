Катализатор наоборот – в НАМИ придумали прибор, повышающий токсичность выхлопа

Московский автомоторный институт (НАМИ) представил уникальный прибор для широкого спектра транспортных средств, который повышает токсичность выхлопных газов.

По словам разработчиков, это устройство не имеет аналогов в мире и должно завоевать успех в самом ближайшем будущем.

«Антикатализатор» был разработан в рамках национальной стратегии, направленной на повышение выбросов CO2 и других газов в атмосферу для эффективного противостояния «декарбонизационным» усилиям Евросоюза. После успешных испытаний новая разработка может стать обязательной для установки на все автомобили.

– Мы рассматриваем возможность обязать автолюбителей устанавливать такой элемент конструкции. И чтобы при техосмотре обязательно это проверялось. Нет токсикатора – ТО не пройдёшь, – пояснил один из разработчиков.

На пресс-конференции в Москве также показали прототип устройства. Внимательные журналисты заметили, что на нём выгравировано нецензурное ругательство на английском языке в адрес некой Греты, а также его аббревиатура (FYG). Инженеры попросили не обращать на это внимание – это всего лишь рабочее название «токсикатора», которое не будет фигурировать при серийном выпуске.

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