Модные омолаживающие аксессуары весны и тренды 2023, которые добавляют возраста женщине за 50

Женщинам категории 50+ нужно прилагать гораздо больше усилий, чтобы выглядеть не только модно и стильно, но и молодо. Спасибо дизайнерам, которые выпускают готовые модные луки и дают дельные советы женщинам, у которых нет времени изучать моду и текущие тенденции. В этом сезоне упор делаем на аксессуары, от цепочек до шапок.

Вязаная шапка

Если в вашем регионе по-прежнему прохладно по вечерам, носите вязаную шапку. Она подходит и стилю кэжуал, и строгому офисному. Только выбирайте неяркие цвета, чтобы стильный образ можно было дополнить при необходимости яркими аксессуарами вроде сумки и перчаток. Вязка должна быть средней или мелкой, все-таки зима уже отступила и утепляться нет смысла.

Броские очки

Весна полноценно вступила в свои права, а значит, пришло время доставать яркие аксессуары вроде модных очков. Не бойтесь экспериментов, пусть очки будут не только в броской оправе, но и с цветными стеклами.

Берет

Если вы обожаете французский стиль, тотчас понравится эта идея – берет. Подходит любому типу лица, а главное, любому возрасту. Свежо, стильно, красиво.

Заколки для волос

Не зря каждая женщина практически с детства обожает различные украшения для волос, заколки, резинки, невидимки. Все эти аксессуары имеют немедленное омолаживающее действие. Подберите несколько крупных заколок в тон одежде, добавьте пару крупных коктейльных колец – и образ готов. Используя заколки, откажитесь от серег и крупных шейных украшений. Достаточно будет тонкой цепочки с кулоном или одного ряда некрупных бус.

Поясная сумка

Поясную сумку можно встретить почти на каждом представителе молодежной тусовки, и это отчасти делает ее привлекательной для более старшего поколения. Если вы присмотритесь к представительницам модной индустрии, то убедитесь, что такая сумка должна быть и в вашей коллекции

Серьги-кольца

Серьги-кольца сделают любой наряд стильным, но эксперты рекомендуют избегать украшений с любыми камнями, которые как раз и добавляют женщине возраст. Любите серьги? Отлично, пусть это будут серебряные или золотые кольца необычной ковки.

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Многослойное колье

Главное – длинное. Можно использовать как одну-две цепочки, так и целый ворох. Чем больше разноплановых колье, тем лучше, в текущем сезоне именно разнообразие задает горячие тренды. Дамам 50+ следует отдавать предпочтение металлам, жемчугу, хрусталю, которые облагораживают любой наряд. С цветными камнями и вставками будьте аккуратны, без излишеств.

Сюда же отнесем и колье в виде цепочки. Крупные цепи сейчас на пике популярности, поэтому если вы не очень любите, скажем, жемчуг, цепи – идеальная альтернатива. Носите один или несколько вариантов, миксуйте между собой цвет цвет металла и форму звеньев. С такими аксессуарами не возбраняется и откровенным декольте блеснуть при случае.

Пояс

Нет аксессуара, обладающего мощнейшей визуально омолаживающей силой, чем пояс. Этот предмет универсальный, который улучшит любой наряд, от пальто до тонкого атласного платья. Главное, не поддаться соблазну купить пояс, инкрустированный стразами и пайетками. Посерьезней, пожалуйста.