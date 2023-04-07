«Он ни о чем не жалеет»

Политику Владимиру Кара-Мурзе* обвинение запросило 25 лет лишения свободы.

«Вполне себе сталинские сроки, как сказал сам Володя», — пояснила адвокат Мария Эйсмонт после заседания в Мосгорсуде. Сегодня — неожиданно для защиты и для самого Владимира — состоялись прения, а продолжение слушаний было перенесено на завтра на 10.30, чтобы мог выступить адвокат Вадим Прохоров, который вел защиту Кара-Мурзы*.

«Владимира очень огорчает, что процесс закрыт. Расстраивает и печалит, что не может донести до максимального числа людей то, что думает, и что, поверьте, не составляет никакой гостайны. Сегодня он произнес очень хорошую речь, и его слушали внимательно. Он постоянно говорит, что ни о чем не жалеет и что он патриот своей страны, никогда не путает страну с людьми, которые выступают от ее имени. Мы рассказываем ему, что много людей приходит. Когда ты изолирован от внешнего мира, это тяжело, и спланировать в этом закрытом процессе нельзя ни одно заседание. К тому же в СИЗО не все новости доходят до него в том объеме, которые человек его уровня образования и образа жизни привык получать. Мы на финальном этапе, приговор может быть в любой момент, сложно планировать как заседания, так и визит врача к Володе», — поделилась Эйсмонт.

Сегодня защита продолжала представлять доказательства — были допрошены эксперты от защиты: лингвист Игорь Жарков и социальный психолог Вероника Константинова, ей стало плохо на выходе из суда: предполагают гипертонический криз, от медицинской помощи она отказалась.

Владимира Кара-Мурзу обвиняют в «госизмене», в распространении «фейков» об армии, а также в «участии в деятельности нежелательной организации».

Наталия Савоськина

* Внесен властями РФ в реестр «иноагентов».

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