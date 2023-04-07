 

«Он ни о чем не жалеет»

07.04.2023, 5:43, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Политику Владимиру Кара-Мурзе* обвинение запросило 25 лет лишения свободы.

«Вполне себе сталинские сроки, как сказал сам Володя», — пояснила адвокат Мария Эйсмонт после заседания в Мосгорсуде. Сегодня — неожиданно для защиты и для самого Владимира — состоялись прения, а продолжение слушаний было перенесено на завтра на 10.30, чтобы мог выступить адвокат Вадим Прохоров, который вел защиту Кара-Мурзы*.

«Владимира очень огорчает, что процесс закрыт. Расстраивает и печалит, что не может донести до максимального числа людей то, что думает, и что, поверьте, не составляет никакой гостайны. Сегодня он произнес очень хорошую речь, и его слушали внимательно. Он постоянно говорит, что ни о чем не жалеет и что он патриот своей страны, никогда не путает страну с людьми, которые выступают от ее имени. Мы рассказываем ему, что много людей приходит. Когда ты изолирован от внешнего мира, это тяжело, и спланировать в этом закрытом процессе нельзя ни одно заседание. К тому же в СИЗО не все новости доходят до него в том объеме, которые человек его уровня образования и образа жизни привык получать. Мы на финальном этапе, приговор может быть в любой момент, сложно планировать как заседания, так и визит врача к Володе», — поделилась Эйсмонт.

Сегодня защита продолжала представлять доказательства — были допрошены эксперты от защиты: лингвист Игорь Жарков и социальный психолог Вероника Константинова, ей стало плохо на выходе из суда: предполагают гипертонический криз, от медицинской помощи она отказалась.

Владимира Кара-Мурзу обвиняют в «госизмене», в распространении «фейков» об армии, а также в «участии в деятельности нежелательной организации».

Наталия Савоськина

* Внесен властями РФ в реестр «иноагентов».

Источник: Новая газета


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.03.21 / Возвращение Киссинджера. Могут ли США вбить клин между Россией и Китаем?

22.07.21 / Федор Бондарчук, Гоша Куценко и другие: кто еще сыграет в новой экранизации “Анны Каренины” для Netflix

03.01.22 / «Не было никаких миллионов доносчиков!»

28.01.22 / Онищенко: Нельзя считать штамм «омикрон» живой вакциной от коронавируса

05.11.21 / С подиума в реальную жизнь. Как одеваются поклонники минимализма

12.08.21 / Заставлять говорить на госязыке на работе — это расизм!

18.11.22 / Залетевшая малышка из “Ворониных” выкатила пузо с хахалем-сосунком: Отец ребенка

06.04.23 / Опасен ли для детей глютен и нужно ли исключать его из рациона?

29.01.23 / Глава МОК – большая часть мирового сообщества поддерживает возвращение российских спортсменов

03.11.22 / Обозреватель Newsweek – помощь США Украине вызывает серьёзное беспокойство

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика