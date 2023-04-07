Мнение: Мечеть и Собянин



Московская Соборная мечеть на Проспекте Мира

В Москве разгоняется уже пару недель «протест против строительства мечети». Вроде как собирались строить в Косино-Ухтомском (не так уж далеко от меня), ну и дошло даже до «рассерженных патриотов» во главе с Гиркиным – всё в духе «не позволим, не простим!» В итоге на днях Собянин вроде как уступил, но заодно пообещал Кадырову, что построит мечеть «в еще лучшем месте», еще центрее и еще больше.

В Москве, понятно, в связи с этим разгул самой пещерной ксенофобии. Смотреть на это и смешно, и жалко. «Озаботились». Как же так, о ужас, рядом с нами будут, страшно произнести, МУСУЛЬМАНЕ! Ну да, мусульмане. А для кого-то тайна, что их в Москве сотни тысяч, если не миллион ежедневно? Достал уже это инфантилизм населения, которое сидит в своем пузыре и знать ничего не желает (пока этот пузырь грубо не проколют, ножиком или заточкой). В России творятся намного более страшные вещи, приняты в сто раз более убийственные решения, люди гибнут сотнями тысяч, причем по нашей же вине – а ЭТИ переживают из-за мечетей. Инфантильное и безнадежно глупое сознание.

По идее, конечно, для сотен тысяч мусульман, которые все равно в Москве не просто тусуются, но и живут (да-да, каким бы это ни было сюрпризом для вчера упавших с печки), должно быть много небольших мечетей в самых разных концах города, если не «шаговой доступности» (как в свое время тот же Собянин обещал «надувные храмы»), то, в общем, чтобы можно было спокойно добираться из разных мест огромного нашего мегаполиса.

Однако вместо этого предпочитают строить огромные, даже циклопические мечети на «избранных местах», в тщетной надежде удовлетворить культовые потребности буквально парой-тройкой на весь город, «но больших». Очевидно, что реальная проблема как раз в этой, на первый взгляд загадочной гигантомании. Если две, «но большие» мечети на весь город – естественно, туда во всякие мусульманские праздники пойдут огромные потоки верующих отовсюду, будут забитые парковки и огромные столпотворения (на что и жалуются жители окрестных мест).

Но можно понять и власти: дело в том, что жители по всей Москве не хотят НИКАКИЕ мечети: большие, маленькие – им без разницы. Поэтому «втыкать» точечно нормальные культовые сооружения в нескольких местах – это несколько скандалов ровно такого же масштаба, с хоругвями, песнопениями, «рассерженными патриотами» и Русскими Маршами. «Проще», стало быть, «выбрать район, которого не жалко», и уж впендюрить туда сразу МЕЧЕТЬ такую, чтоб сразу на полгорода верующих в Аллаха. И отчитаться – теперь всё о-кей, культовые потребности требуемого количества мусульман покрыты.

Что делать с этим неразрешимым противоречием? Да ничего, плюнуть и забыть. Какая уже разница. Сейчас есть заботы поважнее – коллапс страны всё ближе. Как сказал кто-то из великих в начале прошлого века, на таком же переломе истории: “Поднимается ветер. Надо постараться жить”.