Одна из главных тенденций 2023 года: что такое biab-маникюр и почему он может защитить наши ногти

Какая женщина, сделавшая красивый маникюр, не мечтает о том, чтобы он продержался как можно дольше! В этом ей поможет новый тренд 2023 года, завирусившийся в социальных сетях. Формула нового поколения уже завоевала популярность благодаря таким звездам, как Ким Кардашьян и Кендалл Дженнер. Что же такого особенного в biab-маникюре и почему с каждым днем он привлекает все большее количество дам всех возрастов?

Инновация из Великобритании

Основа маникюра – специальный конструирующий гель, который создали мастера компании The Gel Bottle из Великобритании. Они же и придумали аббревиатуру BIAB (Builder In A Bottle, что переводится как средство для наращивания во флаконе). Гелевый наполнитель идеально подходит для создания прочного покрытия для ногтей. Кроме того, он прекрасно их укрепляет.

Гель наносится на ногти, а мастера с его помощью могут поправить их форму или увеличить длину.

Полезный гель для ногтей

По словам представителей британской ногтевой компании, это настоящий прорыв в области нейл-арта. Дело в том, что многие женщины, делающие маникюр, не осознают тот факт, что агрессивные химикаты и токсины могут проникать в организм через поры ногтевой пластины. Например, традиционный акрил содержит такие канцерогены, как формальдегид и бензол. Поэтому мастерам ногтевого сервиса было важно создать новое покрытие, которое бы приносило максимум пользы для здоровья.

Состав, который наносят на ногти, – специальный гель, обеспечивающий им защитный барьер. Такой маникюр гораздо полезнее, чем традиционный.

Четыре в одном

Существует два вида синтетического покрытия – твердое и мягкое. Первое используется в качестве замены акрила. А последнее представляет собой гель-конструктор, который не создает основу для наращивания ногтей, потому что недостаточно прочный.

Конструирующий мягкий гель, созданный британцами, – это универсальное средство, которое содержит праймер для ногтей, классическое базовое покрытие, цветной пигмент (чаще всего розовых оттенков) и закрепитель. Благодаря тому, что покрытие biab очень толстое, с его помощью легко корректировать форму ногтевой пластины. А риск поломки ногтя сводится к минимуму: сколы не появляются на прочном покрытии.

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Укрепление ногтей

Когда британская компания The Gel Bottle выпустила свою линейку гелей для наращивания под названием BIAB nails, начался настоящий бум в ногтевой индустрии. «Уникальный состав идеально впитывается, создает прочное покрытие и даже укрепляет натуральные ногти», – рассказывает Тиффани Эбигейл, одна из создателей геля.

По ее словам, благодаря инновации ногти всегда будут выглядеть гладкими и прочными. Основные цвета, которые используются для маникюра, – розовые, но при желании всегда можно нанести гель нужного оттенка поверх основы. Слой универсального покрытия защищает ногти от гель-лака, и после его снятия они не такие ломкие, как при маникюре с покрытием шеллак или акрил.

Biab отличается от других гелей своей рецептурой: само по себе покрытие не является обычным гель-лаком, потому что его консистенция более густая.

Как делают biab-маникюр

Состав можно наносить на натуральные ногти, и такой маникюр поможет их укрепить. Как правило, он держится не менее месяца.

Вся процедура, похожая на стандартный метод покрытия гель-лаком, занимает примерно полтора часа. Сначала мастер подготавливает ногти, придавая им форму и обрезая кутикулу. Затем наносит специальный состав конструирующего геля в качестве основы. По желанию клиента ногтевой пластине придается нужная форма. Затем покрытие высушивается с помощью ультрафиолетовой лампы: оно затвердевает намного дольше, чем шеллак.

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Последний этап – нанесение на ногти гель-лака нужного оттенка. В этом случае biab-покрытие выступает в качестве основы, поскольку в его палитре всего лишь один цвет – розовый.

Прочное покрытие

Biab-маникюр гораздо полезнее, чем традиционный. По словам мастеров, они уже отказываются от наращивания акрилом, потому что он реально вредит ногтевой пластине. Слой универсального покрытия защищает ногти от гель-лака, а после его снятия они выглядят здоровыми и сильными.

Biab-гель никогда не приподнимается по краям, как это иногда делает шеллак или гель. В результате получается прочное покрытие, которое легко поддается пилке и более устойчиво к некрасивым сколам.

Преимущества использования biab-маникюра

Состав покрытия не содержит формальдегидных смол, толуола, камфары. Кроме того, гель создает защитный слой на видимой части ногтя и способствует тому, что лак держится дольше.

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Густая формула специального покрытия легко проникает в трещины ногтевой пластины, восстанавливая ее изнутри. А процесс его снятия совсем не вредит натуральным ногтям.

Недостатки конструирующего геля

Креативный эксперт Сэди Джоржан уверяет, что покрытие способствует росту ногтей. «Именно поэтому придется чаще делать маникюр», – говорит она.

Кроме того, удаление геля обычно занимает гораздо больше времени, чем снятие шеллака, поскольку слой покрытия намного толще.

Профессиональный продукт

Если раньше его закупали только студии ногтевого сервиса, то сейчас покрытие может приобрести любая женщина. Однако мастера рекомендуют обратиться в салон к настоящим профессионалам, которые помогут сделать красивый маникюр. Дело в том, что консистенция геля очень густая, и требуется практика для работы с ним. Кроме того, обязательно использование ультрафиолетовой или светодиодной лампы.

Владелица маникюрного салона Nailart Junkie Санне говорит, что гель держится примерно месяц. Затем придется его удалить и нанести снова. В первые 24 часа после процедуры следует избегать любых источников тепла, таких как солярий и горячие ванны. А при мытье посуды необходимо надевать перчатки.

Поскольку инновационное покрытие является профессиональным продуктом, не стоит самостоятельно удалять его с ногтей. Лучше оставить это мастерам в салоне, которые снимут толстый слой геля с помощью фрезы маникюрного аппарата или пропитанного ацетоном ватного диска, закрепленного к ногтю фольгой.

А после удаления состава палочкой для кутикулы на ногтевую пластину они нанесут на ногти специальное питательное масло, которое поможет поддержать красоту рук.

Какие есть риски

Если произошел скол геля или его отслаивание, необходимо как можно быстрее обратиться в салон, чтобы сделать новый маникюр. Несмотря на то что в состав конструирующего геля входят полезные для ногтей ингредиенты, которые помогают их укреплять, нельзя допустить, чтобы химические вещества вступали в контакт с нашим телом.

Как выяснилось, в составе покрытия есть вещества, которые могут вызвать онихолизис – отделение ногтя от ногтевого ложа. В этом случае лечение патологического состояния может занять несколько месяцев.

Мастера ногтевого сервиса говорят, что делают его далеко не всем. Так, Шарлотта Эмили из Великобритании отказывает клиенткам с очень тонкими и легко отслаивающимися ногтями и женщинам, у которых есть аллергия на химические вещества, поскольку велика вероятность возникновения аллергической реакции.

Лучшая альтернатива

Гель, созданный британцами, обеспечивает такое же долговечное и глянцевое покрытие, как шеллак и акрил, но при этом укрепляет натуральные ногти. На сегодняшний день biab – лучшая альтернатива другим гель-лакам. Его можно наносить тонкими слоями в качестве базового покрытия, чтобы придать дополнительный слой прочности любому маникюру. Он отлично подходит для того, чтобы сохранить ногти длинными, крепкими и здоровыми.