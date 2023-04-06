Мнение: Разговор длиною в 23 года

«Союзное государство России и Белоруссии» было провозглашено еще 23 года назад, 23 января 2000 года.

Когда в 2003-2005 годах я работал собкором «Вестей» в Минске, на всех мероприятиях Союзного государства оптимистично говорили, что на объединение России и Беларусь в единое государство потребуется лет 5-6, мол, максимум в 2010 году, у России и Беларуси будет единая валюта, единый парламент, один глава государства…

Но судя по сегодняшнему заседанию так называемого «Высшего Государственного Совета Союзного государства России и Белоруссии», разговоры о едином государстве будут продолжаться еще долго. Ну а чего не поговорить-то?

Фотографии отсюда

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