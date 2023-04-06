Мнение: Когда же будет фестиваль?!

Со вчерашнего дня по разным СМИ гоняют официальное сообщение:

“Впервые с 2019 года в России пройдет фестиваль «Нашествие», он состоится 4-6 августа в районе деревни Митяево Калужской области. В 2020 и 2021 годах фестиваль не проходил из-за пандемии. В прошлом году организаторы также объявили о его переносе на 2023 год”.

В принципе, все доступно изложено: в 2022 году фестиваль перенесли на год, вот 4-6 августа его и проведут. Чего ж тут не понять? У меня только один вопрос: а когда будет фестиваль за 2023 год?

Если вы его опять отменили, так хоть объясните из-за чего, ироды.