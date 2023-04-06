 

Мнение: Когда же будет фестиваль?!

06.04.2023, 21:55, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Со вчерашнего дня по разным СМИ гоняют официальное сообщение:

“Впервые с 2019 года в России пройдет фестиваль «Нашествие», он состоится 4-6 августа в районе деревни Митяево Калужской области. В 2020 и 2021 годах фестиваль не проходил из-за пандемии. В прошлом году организаторы также объявили о его переносе на 2023 год”.

В принципе, все доступно изложено: в 2022 году фестиваль перенесли на год, вот 4-6 августа его и проведут. Чего ж тут не понять? У меня только один вопрос: а когда будет фестиваль за 2023 год?

Если вы его опять отменили, так хоть объясните из-за чего, ироды.

Источник: Размышления вольного социолога


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.02.22 / Камила Валиева продолжит участие в Олимпиаде: официальное заявление

01.12.21 / Лукашенко сообщил о намерении посетить Крым: это будет означать признание полуострова

28.02.23 / Мбаппе оценил победу Месси в голосовании за лучшего футболиста года

03.12.22 / Это работает даже с зимней обувью: что сделать, чтобы ноги зимой не потели

08.12.21 / Омикрон-вариант способен уклоняться от антител после вакцинации или COVID-19

29.12.22 / Кортни Кардашьян выложила новые фото с Трэвисом Баркером с празднования Рождества

10.06.21 / Принцу Филиппу – 100 лет: 30 фотографий мужа королевы Елизаветы II в кругу семьи

27.11.21 / Белый – самый модный цвет этой зимы: как сделать модный маникюр для разной длины ногтей

28.10.20 / «Во всем виноват Навальный»: омский Минздрав обвинил оппозиционера в коллапсе системы здравоохранения

26.01.22 / Модель Victoria’s Secret Роми Стрейд выходит замуж после 12 лет отношений

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика