 

Скандалы: Каждая третья яхта в Черногории принадлежит россиянам

06.04.2023, 21:35, Разное
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Правительство страны опубликовало список зарегистрированных в стране яхт

Всего в списке 363 яхты. Из них 110 принадлежат россиянам, следует из данных, опубликованных на сайте правительства страны. Информация о суднах внесена в реестр Администрации морской безопасности и управления портами. В документе отмечены названия яхт, а также имя собственника.

Напомним, что после начала спецоперации Черногория присоединилась к западным санкциям против России. В стране были заморожены активы россиян и российских компаний.

Вместе с тем, накануне стало известно, что Черногория не будет передавать Украине замороженные активы россиян, так как это противоречит Конституции и законам страны, а также нормам Европейского союза. Всего с начала спецоперации в стране заморозили 44 объекта недвижимости, которые принадлежат 34 россиянам.

Оригинал материала: “Новые Известия”


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