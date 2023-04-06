Мнение: Колея российско-китайской дружбы?

Похоже, что не один я запутался в заявлениях о дружбе России и Китая.

Посол Китая в Евросоюзе Фу Цун в интервью The New York Times прокомментировал декларацию президента России Владимира Путина и главы КНР Си Цзиньпина о том, что дружба между двумя государства «не имеет границ». Мол, «это не что иное, как риторика».



отсюда

Кроме того, Фу Цун также рассказал, что Пекин «не выступает в поддержку военной операции России на Украине, не оказывает военную поддержку Москве и не признает Крым российским — как и Донбасс с Запорожской и Херсонской областями, вошедшие в состав страны по итогам референдумов» ( цитата – отсюда).

Но пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков бодро рассказал, что о «безграничной дружбе» между Москвой и Пекином Владимир Путин и Си Цзиньпин говорили еще в Пекине, в феврале 2022 года на закрытии зимней Олимпиады. А сейчас, мол, надо ориентироваться «…на содержание и дух тех контактов, которые состоялись между Путиным и Си Цзиньпином в Москве»(отсюда).

Вот я и недоумеваю, у «безграничной дружбы» России и Китая все-таки есть границы? Или после встречи Путина и Цзиньтина в Москве безраничность стала еще более безграничной? Или китайский лидер в Москве показал российскому лидеру колею, по которой и будет двигаться дружба России с Китаем?

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