Красота локонов лежит в баночке от специй: как поддерживать здоровье кожи головы и волос с помощью куркумы

Если почитать состав косметической продукции, можно убедиться в том, что в ней присутствуют природные компоненты: фрукты, овощи, ягоды, цветы, листья и специи. Поэтому некоторые средства для ухода за кожей и волосами можно не покупать, а готовить дома. Косметика на основе куркумы дает потрясающий эффект. Какими свойствами обладает специя? Как применять средства на ее основе для волос и кожи головы?

Польза пряности

Куркума используется не только в кулинарии. Из нее можно готовить косметические средства. В состав пряности содержится компонент куркумин. Он обладает антибактериальным и противовоспалительным действием. Неслучайно куркуму применяли для изготовления косметики с глубокой древности. Специя помогает бороться с перхотью, отшелушивает ороговевшие частицы кожи, снимает зуд. Кроме того, пряность позволяет улучшить состояние волос.

Куркума для густых локонов

В состав пряности входят микроэлементы, которые борются с воспалительным процессом кожи головы. А это, как известно, одна из распространенных причин потери волос. Куркума стимулирует циркуляцию крови. В том числе, в области головы. Это стимулирует работу фолликулов и рост новых прядей.

Куркума для восстановления локонов

Куркума укрепляет волосы. И восстанавливает поврежденные пряди. Средства на основе пряности насыщают питательными веществами сухие, окрашенные локоны, секущиеся кончики. Пряди становятся крепкими, блестящими и красивыми, легче расчесываются.

Куркума от жирного блеска

Пряность регулирует деятельность сальных желез кожи головы. При длительном применении масок на основе специи поры сужаются. Нормализуется выработка кожного сала, исчезает жирный блеск. Волосы выглядят ухоженными, реже загрязняются.

Куркума от перхоти

В состав специи входят антиоксиданты, которые уничтожают бактерии и грибки. Применения масок с куркумой позволяет избавиться от перхоти и шелушения. Полоскание волос средствами на основе пряности снимает зуд, дезинфицирует кожу, ускоряет заживление ранок.

Окрашивание локонов куркумой

Пряность придает волосам нежный рыжий оттенок.

Природный краситель ярче смотрится на светлых волосах. Темные пряди приобретут легкий золотистый оттенок.

Маски с куркумой делаются на любой основе. Пряность добавляют в готовые косметические средства.

Для достижения наилучшего результата куркуму следует растолочь. И развести в воде либо в молоке.

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Для окрашивания полученную массу аккуратно наносят на волосы, не втирая в кожные покровы. Расчесывают пряди. Оставляют маску на двадцать минут. Затем смывают теплой водой. Куркума – сильный краситель.

При ее попадании на кожные покровы остаются пятна. При использовании красителя лучше надевать перчатки.

Куркума является натуральным средством. Поэтому эффект от процедуры длится примерно две недели. Он также зависит от того, как часто волосы подвергаются мытью.

Средство для окрашивания на основе хны и куркумы

Для него понадобится:

Настой из ромашки или кожуры лайма. Хна – 4/8. Куркума – 1/6 части. Немного миндального экстракта.

Тертую кожуру лайма заливают кипящей водой. Оставляют на 24 часа. Можно приготовить отвар ромашки. Молотое сырье держат на водяной бане 60 минут.

Спешивают куркуму с хной. Добавляют настой ромашки или лайма. Перемешивают, добавляют экстракт миндаля. Распределяют массу по волосам.

Держат от 2 до 6 часов. Ополаскивают прохладной водой.

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Средство для осветления волос

Для его приготовления понадобится:

Кожура двух лимонов. Ромашка аптечная (от 3 до 5 столовых ложек). Примерно 5 гр куркумы.

Компоненты перемешивают. Заливают кипящей водой в количестве 600-800 мл, затем остужают. Равномерно распределяют по сухим волосам.

Надевают прозрачную шапочку. Оставляют средство на пять часов, затем смывают.

Куркума для укрепления волос

Под влиянием неблагоприятных факторов пряди теряют необходимые питательные вещества. Волосы становятся слабыми, ломкими и выпадают в большом количестве. Средства на основе куркумы помогают справиться с этой проблемой. Для укрепления и восстановления фолликулов и волос можно приготовить маску на основе ароматной пряности.

Четверть ложки специи помещают в стеклянную банку. Добавляют 7 мл жидкого меда и 25 мл молока комнатной температуры. Хорошо перемешивают компоненты. Наносят массу на поверхность локонов. Равномерно распределяют ее по длине до корней. Через полчаса смывают средство прохладным травяным настоем.

Употребление специи вовнутрь

Для восстановления структуры прядей и обогащения локонов питательными веществами рекомендуется употребление напитка на основе пряности. Его готовят так. В стакане кефира надо размешать чайную ложку специи. Употреблять напиток ежедневно. При регулярном применении он сделает локоны мягкими, послушными и сильными.

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Маска для восстановления прядей с куркумой и фруктами

Это лечебное средство для интенсивного питания локонов. Оно помогает восстановить структуру волос по всей длине. Для приготовления маски половину зеленого кислого яблока очищают от семян. Банан очищают от кожуры, измельчают. Апельсин делят на маленькие кубики. Из яблока и апельсина выжимают сок. Все компоненты помещают в чашу блендера. Добавляют чайную ложку тмина и такое же количество куркумы. Измельчают компоненты до появления густой массы. Наносят ее на вымытые локоны.

Оставляют на двадцать минут, а затем смывают увлажняющим шампунем и теплой водой.

Для усиления роста прядей

Лечебное действие пряности позволяет добиться нужной длины локонов. Для достижения такого эффекта столовую ложку специи соединяют с оливковым маслом в количестве 60 мл. Перемешивают ингредиенты до появления густой пасты. Наносят маску на корни волос. Держат в течение тридцати минут.

Удаляют средство теплой водой.

Маска для устранения перхоти

Она помогает улучшить состояние кожи головы, устранить шелушение и чувство зуда.

Для приготовления этого простого средства головку лука очищают, растирают с помощью блендера. Добавляют маленькую ложку куркумы, четверть чайной ложки красной паприки и желток. Компоненты перемешивают. Наносят на поверхность корней волос. Через тридцать минут удаляют средство теплой водой.

Средство для придания волосам блеска

Благодаря этой маске, локоны выглядят здоровыми, сияющими, приобретают красивый, ухоженный вид. Кроме того, средство на основе пряности помогает бороться с шелушением кожи головы.

Для его приготовления маленькую ложку цветочного меда соединяют с таким же количеством куркумы. Перемешивают компоненты. И наносят полученную массу на чистые волосы. Оставляют средство на тридцать минут. А затем удаляют его шампунем и теплой водой.

Средство для темных локонов на основе куркумы и глицерина

Маска придает прядям блеск и ухоженный, здоровый вид. Приготовить лечебную маску просто. Желатин высыпают в миску, заливают подогретым молоком. Оставляют, чтобы он распух. Добавляют столовую ложку куркумы и такое же количество глицерина. Ингредиенты тщательно перемешивают. Наносят маску на влажные пряди. Оставляют на тридцать минут, а затем смывают.

Средство на основе куркумы и корицы

Благодаря этой маске, локоны приобретают насыщенный медовый оттенок. В состав средства входят доступные, натуральные, целебные компоненты.

Для его приготовления чайную ложку куркумы смешивают с таким же количеством корицы. Добавляют немного лимонного сока и сливок. Наносят маску на волосы. Держат 40-50 минут. Удаляют теплой водой.

Куркума – специя, на основе которой можно готовить ухаживающую косметику. Пряность служит для окрашивания волос, улучшения состояния локонов и кожи головы.