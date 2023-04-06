Силовые тренировки могут помочь при высоком давлении: какая интенсивность нагрузки самая эффективная

Научное исследование, проведенное в Бразилии и опубликованное в журнале Scientific Reports, подтвердило, что силовые тренировки с умеренной или высокой интенсивностью, проводимые два-три раза в неделю, могут помочь людям с высоким артериальным давлением. Эти результаты были получены после анализа нескольких тысяч научных статей.

Особенности проведения исследования

Механизмы воздействия аэробных упражнений на артериальное давление изучены достаточно хорошо, но исследований о влиянии силовых упражнений на гипертонию проводилось мало. Ученые из Университета штата Сан-Паулу (UNESP) решили заполнить этот пробел.

Под руководством профессора кафедры физического воспитания UNESP в Президенти-Пруденти Джованы Рампаццо Тейшейры было проанализировано более 21 000 научных статей. В ходе метаанализа ученые изучили влияние различных переменных, включая возраст, нагрузку, объем и частоту занятий спортом.

Анализ, проведенный исследователями, позволил сделать выводы о влиянии силовых упражнений на гипертонию. Результаты исследования могут помочь людям, страдающим от высокого кровяного давления, в выборе подходящей физической активности для поддержания здоровья и профилактики серьезных осложнений.

На чем сосредоточили свое внимание ученые в ходе исследования

Существует множество доказательств о терапевтической эффективности силовых тренировок, но остается неясным, какие именно протоколы наиболее эффективны. Исследование, проведенное на выборке из 253 участников с гипертонией в возрасте около 60 лет сфокусировано на результатах тренировок до и после контролируемых исследований с оценкой эффектов в течение восьми недель или более. Метаанализ исследования показал общую пользу силовых тренировок при гипертонии.

Полученные результаты

Исследование, проведенное учеными, показало, что значимые улучшения заметны примерно после двадцатой силовой тренировки. Более того, снижение артериального давления продолжалось на протяжении еще 14 недель после окончания тренировок. Силовые упражнения, проводимые в тренажерных залах и фитнес-центрах, могут служить альтернативой лекарственной терапии для людей с повышенным кровяным давлением, если учитывать ключевые факторы и цели пациента.

Когда дело касается снижения артериального давления, силовые тренировки оказываются наиболее эффективными. Однако, чтобы достичь желаемого результата, необходимо проводить тренировки с умеренной или высокой интенсивностью не менее двух раз в неделю, и при этом продолжительность курса тренировок должна составлять не менее 8 недель.