 

ЛОР-врач Маневич объяснил, чем грозит человеку постоянный ринит

06.04.2023, 17:52, Разное
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Доктор Игорь Маневич, оториноларинголог, предупредил в интервью об опасности персистирующего ринита, который не поддается лечению. Болезнь может сопровождаться заложенностью носа и выделениями из него (слизь, гной), сухостью и чиханием.

ЛОР-врач отметил, что эти симптомы являются признаком того, что стоит обратиться за медпомощью. Маневич подчеркнул, что это состояние может привести к очень неприятным осложнениям, если его не лечить и не обследоваться своевременно. Одним из них являются носовые полипы. Иногда они могут вырасти до такой степени, что человеку станет трудно вдыхать. Возможны и другие последствия: Развитие инфекций среднего уха и ухудшение слуха, ухудшение обоняния, повышенная утомляемость, плохая концентрация внимания и снижение работоспособности, головные боли.

Маневич также высказался о возможных причинах постоянного ринита. Он упомянул аллергию, частые инфекции, синуситы, аденоидиты и синуситы, а также влияние внешних раздражителей – пыли, грязи, курения и длительного приема сосудосуживающих назальных препаратов.


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