Скандалы: Shell уйдет с деньгами

Для чего «Новатэк» вступился за британского гиганта перед президентом

Российские власти разрешили перечислить 94,8 млрд рублей британской Shell за долю в проекте «Сахалин-2» и позволили ей вывести эти деньги из РФ. Покупателем доли собирается стать «Новатэк». Сумму платежа власти хотели сократить, поскольку подозревали нефтегиганта в нанесении ущерба «Сахалину-2», но «Новатэк» предложил покрыть недостатки из полагавшихся Shell дивидендов от участия в проекте за 2021-й, который она полностью не получила.

«Новатэк» лоббирует разрешение о выплате, чтобы обезопасить себя и не вызвать обвинений якобы в воровстве, считают опрошенные «Компанией» эксперты.

Глава «Новатэка» Леонид Михельсон предложил Владимиру Путину разрешить перечислить Shell деньги от продажи доли на «Сахалине-2» (доля британцев в проекте составляла 27,5%) на ее зарубежный счет. Новым ее владельцем собирается стать «Новатэк», который уже подал заявку об этом в правительство, пишет «Коммерсант».

Просьба «Новатэка» разрешить британскому нефтегиганту получить деньги призвана «минимизировать риски для операционной деятельности и экспортных поставок углеводородов с проекта». Путину идея понравилась, о чем говорит виза «согласен» на письме Михельсона. В «Новатэке» ситуацию не комментировали.

По правилам реструктуризации проекта летом 2022 года все его участники должны были в течение месяца предоставить пакет документов для получения доли в ООО. Если же они этого не делали, то долю российские власти продавали, перемещая вырученные деньги на счет типа «С» в РФ (для нерезидентов).

Средства на счете оставались замороженными, пока власти не определили ущерб, который нанесла отказавшаяся от доли компания проекту и экономике России. После этот ущерб изымался со счета типа «С», а остаток перечислялся ушедшей компании, объяснил генеральный директор агентства «Аналитика товарных рынков» Михаил Турукалов.

«Сахалин-2» — проект разработки Пильтун-Астохского и Лунского месторождений на шельфе Сахалина, реализуемый с 1994 года по соглашению о разделе продукции. Летом прошлого года Путин подписал указ, по которому оператором проекта вместо зарегистрированной на Бермудах Sakhalin Energy стало российское ООО «Сахалинская энергия».

Изначально акционерами проекта были «Газпром» (50%), Shell (27,5%), японские Mitsui (12,5%) и Mitsubishi (10%). Чистая прибыль «Сахалинской энергии» по МСФО в 2022 году составила $4 млрд, выручка — $9,6 млрд.

Mitsui и Mitsubishi согласились на смену юрисдикции и решили сохранить доли. Shell отказалась от участия в проекте, списав балансовую стоимость своей доли — $1,6 млрд.

Правительство оценило пакет Shell в проекте в 94,8 млрд рублей, что сопоставимо с оценкой самой компании. При этом «Новатэк» считает, что найденные аудиторами недостатки «могут быть устранены в рамках обычной хозяйственной деятельности» «Сахалина-2». Для их устранения можно использовать приходящиеся на долю британской компании дивиденды «Сахалина-2» за 2021 год, которые полностью ей так и не выплатили, считает «Новатэк». В апреле прошлого года Shell утверждала, что получила от проекта за 2021-й $165 млн дивидендов, а невыплаченным остался $1 млрд.

«Это их проблема»

Любопытно, что на фоне лояльного жеста российских властей к Shell начал укрепляться доллар. С 28 марта по 5 апреля валюта подорожала с 76,54 до 79,51 рубля. Это могло сыграть на руку РФ, поскольку Shell вынуждена покупать доллары по более высокой цене. Однако опрошенные «Компанией» эксперты сомневаются, что российский рубль был ослаблен искусственно.

«Не факт, что именно текущий курс возьмут для сделки при оплате, да и не совсем понятно, когда сделка закроется. Так что это вряд ли связанные истории», — отмечает преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков. По словам независимого эксперта рынка ресурсов и энергетики Владимира Демидова, за счет ценовых скачков доллара «Россия выиграла немного» с точки зрения доходов от сделки, поэтому связывать эти два события не стоит.

Юшков отметил, что «Новатэк» просил разрешения о перечислении денег Shell, чтобы у британской компании «потом не было претензий». Экономист не исключает, что насчитанный аудиторами ущерб может сравняться с суммой самой доли.

«Новатэк» хочет совершить сделку по всем правилам, чтобы обезопасить себя и избежать гневных претензий о якобы «покупке краденого», уточняет Юшков. То есть «Новатэк» хочет преподнести ситуацию, что уход Shell — «это их проблема и их самостоятельное решение», а не попытка российских властей выдавить компанию из проекта, ничего не заплатив или заплатив несправедливо. Таким образом, «Новатэк» в случае непредвиденной ситуации сможет защитить себя в суде.

При этом с точки зрения политики разрешение о выводе денег не самый желаемый обществом сценарий. «Некоторые хотели бы более жестких действий в отношении к иностранцам: “Shell хочет уйти? Уходи. Но ты ни копейки не получишь”. Изначально политические дискуссии были именно такими», — заключил он.

Алина Чупанова, Мария Глазкова

Оригинал материала: “Компания”