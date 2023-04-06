Ситуация под контролем? Петербуржцы оставили сотни жалоб на неубранный мусор во дворах

Жители Санкт-Петербурга продолжают массово сообщать о проблемах с вывозом и утилизацией бытовых отходов. При этом чиновники Смольного заявляют, что ситуация находится под контролем.

На портале «Наш Санкт-Петербург» за минувшую неделю накопилось больше 450 жалоб на неубранный мусор на улицах, во дворах, а также в общественных местах. Жители города просят чиновников из администрации губернатора Александра Беглова обратить внимание на проблему и продолжают публиковать фотографии переполненных контейнеров во дворах домов.

«Мусор во дворе», — сообщил житель Московского района, опубликовав гору бытовых отходов недалеко от дома №2 по Алтайской улице.

Похожую картину можно встретить практически во всех частях города. Так, петербурженка Елена поделилась фотографией мусора в Красногвардейском районе на Пейзажной улице. Из-за неубранных пакетов с отходами улица перестала оправдывать свое название.

При этом власти города на Неве во главе с Бегловым продолжают заявлять о якобы контроле над ситуацией, однако все новые и новые жалобы от петербуржцев заставляют сомневаться в словах чиновников.

«Не убирается мусор уже неделю!!! В управляющей компании хамство и безразличие! Только хорошие счета в квитанции за вывоз мусора и попробуй не заплати», — эмоционально сообщает житель Невского района.

Напомним, год назад в Петербурге началась мусорная реформа, однако сразу же провалилась и вместо чистых дворов жители города получили горы бытовых отходов, которые помимо неприятного запаха привлекают крыс и других опасных грызунов.