Мнение: Пятая мечеть

В Москве проживает около трех миллионов мусульман. И на весь город – всего четыре мечети.

В Пекине живет около 200 тыс. мусульман, а в столице Китая работает 80 мечетей.

В Москве решили построить пятую. Но место под строительство, похоже, выбрали не очень удачно – в столичном «замкадье» у озера Святое.

Понятное дело, что начались протесты. Вот видео с одного их портестных меропритиятий.

А это фотографии с санкционированного властями «народного схода», который состоялся 2 апреля.

К слову, за последние 20 лет с помощью таких «сходов» удалось заблокировать восемь проектов строительста мечетей в разных районах Москвы.

Возможно, что бы не допустить блокирования проекта строительства новой мечети, организаторам «схода» против строительства мечети в Косиново очень резко ответил глава Чечни Рамзан Кадыров:

«…то, что сейчас возникло в сердце нашей страны, является открытой провокацией, попыткой внести раскол между гражданами одной страны. Зачинщики действуют в угоду западным интересам, какие бы оправдания они ни придумывали. Намеренно или нет – не важно. Это провокация! Таких подстрекателей надо либо мобилизовать, чтобы выплеснули всю злость на врага, либо отправить под суд как информационных диверсантов, действующих в угоду сатанистам».

отсюда

В конфликт вмешался мэр Москвы Сергей Собянин, который заявил: «Место расположения будущей мечети будет изменено. Под ее строительство будет выделен земельный участок недалеко от метро «Косино»».

отсюда

А нельзя было сразу выделить неконфликтное место под возведение пятой мечети?

Очевидно же , что Москве не хватает мечетей. И что их необходимо построить еще пару десятков….

Проект мечети отсюда

Фотографии с «народного схода» 2 апреля 2023 года отсюда

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