Бермуды, плиссировка и paperbag: лучшие шорты для женщин старше 40 лет в зависимости от фигуры

При выборе шорт следует учитывать тип фигуры и рост. Это правило особенно важно соблюдать женщинам за 40 лет. Ведь предполагается, что с возрастом следует носить только то, что подчеркивает достоинства и скрывает недостатки, а никак не отваживаться на отчаянные и не совсем удачные эксперименты (это удел молодежи).

Разбираем фасоны, на которые стоит обратить внимание.

Карго

Шорты с накладными карманами, особенно цвета хаки, — прекрасный вариант для стройных и высоких женщин, которым нужно добавить объема в бедрах. Прекрасно подойдут для активного отдыха.

С высокой посадкой и клешем

Идеальное решение для женщин с типом фигуры «груша», «песочные часы». С их помощью также можно скрыть полноватые бедра.

Бермуды

Это шорты длиной до середины бедра или чуть выше колена. Подойдут женщинам с фигурой «песочные часы» или «прямоугольник». Если бедра полноватые, то лучше от них отказаться.

Длинные

Такие шорты длиной до колена или даже чуть ниже помогут скрыть целлюлит. Их стоит носить тем, кто стесняется округлостей в районе бедер и ягодиц.

С плиссировкой

Это короткие шорты со складками спереди, обычно имеют высокую посадку. Смотрятся нарядно, однако очень важно, чтобы они сидели по фигуре и не сильно обтягивали тело.

Брюки-шорты

Похожи на бермуды, но сделаны из более тонкой ткани. Идеальный вариант для лета и отдыха на пляже. Подходят женщинам с любым типом фигуры. Есть негласное правило о том, что высоким женщинам рекомендуется носить более длинные шорты, а невысоким — короткие. Но сейчас стилисты призывают отталкиваться от личных предпочтений и своего индивидуального стиля.

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Шорты-брюки

Выглядят как велосипедки. С такими шортами можно создавать полуспортивные образы. Они слишком облегают фигуру, поэтому если вы комплексуете по поводу целлюлита или округлых форм, то от них нужно отказаться.

Paperbag

Шорты из натурального материала (возможно, льна или хлопка), которые имеют высокую посадку и чуть расклешенные книзу. Максимум достигают середины бедра. Очень подходят миниатюрным женщинам.

Чинос

Шорты из эластичной ткани длиной до середины бедра или чуть выше колена. Сделаны из относительно плотного материала. С ними можно создавать элегантные образы для офиса и работы. Подходят женщинам с любой фигурой.

Джинсовые

Тренд текущего года. Женщинам старше 40 лет рекомендуется отдавать предпочтение нейтральным джинсовым шортам, без вышивки, пайеток и других декоративных элементов. Фасон подбирается в зависимости от типа фигуры.