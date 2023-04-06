 

Басманный суд отменил оправдательный приговор Вере Засулич

06.04.2023, 16:33, Разное
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Басманный суд столицы удовлетворил иск правнука юриста Анатолия Кони об отмене вердикта суда присяжных, которые в 1878 году оправдали террористку Веру Засулич.

Как заявил истец, 145 лет назад решение было вынесено под давлением либеральной общественности с нарушением законодательства Российской империи.

– Эта бандитка хотела лишить губернатора Петербурга самого дорогого – жизни. Но гнилые либералы и продажные журналисты убедили присяжных, что действовала она руководствуясь благими намерениями. Теперь справедливость восторжествовала, – объявил журналистам Иван Петров-Кони.

Согласно решению Басманного суда, оправдательный приговор отменён, а дело Засулич будет повторно рассмотрено Генеральной прокуратурой Российской Федерации.

– В течение трёх месяцев с момента вынесения этого определения, Генеральный прокурор России обязан представить оценку деянию Засулич с точки зрения правовой системы Российской империи, – сказано в решении.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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