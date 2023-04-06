Доктор Дантист рекомендует поместить отсутствующие зубы в молочные

Дмитрий Тимофеев, стоматолог и руководитель сети клиник, пояснил о том, как справиться с зубной травмой, одной из самых распространенных причин обращения к стоматологу.

По словам стоматологов, на то, чтобы дать поврежденному зубу второй шанс, есть всего 30 минут. Зубы с частично сломанными или переломанными корнями следует удалить и промыть теплой водой. Затем зуб нужно поместить в молоко, но не трогать корень.

При полном разрушении зуба необходимо перерезать кровеносные сосуды в месте повреждения. Кислотно-щелочная природа молока позволяет выжить нервным клеткам и препятствует росту бактерий, которые могут быть вредны для зубов, – объяснил врач.

Чтобы восстановить поврежденные зубы, он советует пациентам немедленно отнести их к стоматологу. Самое главное — это сохранить целостность зуба и пульпы.