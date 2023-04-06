Назван главный аутсайдер среди IT-миллиардеров

Американский миллиардер Джефф Безос потерял 57 миллиардов долларов в течение 2022 года. На данный момент его состояние равно $114 млрд, пишет Business Insider.

Хотя его капитал уменьшился на большую сумму, чем у других, тем не менее он остается третьим по богатству человеком в мире. В статье говорится, что к 2022 году акции Amazons упали на 50%, став первой публично торгуемой компанией, которая потеряла в стоимости 1 триллион долларов. В отчете отмечается, что 2023 год для Amazons также пока остается сложным.

Энди Джасси, генеральный директор, возглавил компанию в июле 2021 года после отставки Безоса. В январе он объявил о сокращении 18 000 работников, что стало крупнейшим одномоментным увольнением в истории Amazon. В марте Джасси объявил, что компания уволит еще 9 000 человек.

Ранее утверждалось, что Джефф Безос тайно встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Елисейском дворце в Париже. На церемонии Макрон вручил основателю Amazon орден Почетного легиона, который является одной из самых престижных наград Франции.