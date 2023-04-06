Скандалы: Чиновники прикрываются от силовиков судами

Челябинская мэрия списала недостачи на банкротов и «дочек»

Чиновники администрации Челябинска активизировали работу по взысканию «застарелых» долгов. Как констатируют отраслевики, перечень исков мог быть подан более двух лет назад, но управленцы хронически игнорировали вопросы неплатежей. Следствием этого стали банкротства контрагентов, которые так и не перечислили миллионы рублей за пользование муниципальным имуществом.

В частности, КУИЗО, зная о проблемах одной из строительных компаний и последующем ее банкротстве в 2019 году, по каким-то причинам не выступал с требованиями по долгам за землю под долгостроями. Параллельно власти пытались решить проблемы обманутых дольщиков, а конкурсный управляющий – реализовать имущество. На текущий момент подчиненные Натальи Котовой получили положительное решение суда по взысканию средств, однако, по мнению юристов, шансов вернуть деньги осталось крайне мало. Часть имущества уже распродана, а оставшаяся собственность не пользуется спросом у покупателей и с каждым годом все сильнее разрушается без консервации. Не менее показательно и решение сотрудников КУИЗО судиться с подконтрольным «Общественным городским транспортом». «Дочка» комитета с 2020 года не платила за аренду автобусов, а сотрудники структуры мэрии, по словам наблюдателей, «закрывали на сложившуюся ситуацию глаза». В таких конфликтах и запоздалых исках эксперты видят желание чиновников «прикрыть себя» от возможных претензий надзора и силовиков, которые могут заинтересоваться недостающими в бюджете средствами.

Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям города Челябинска (КУИЗО) в судах двух инстанций смог доказать наличие долга в 65 млн рублей, который накопило ООО «Строительные технологии города» (СТГ, Челябинск). Между участниками конфликта еще в 2015 году был подписан договор аренды земли под возведение многоэтажек. После корректировки в 2018 компания получила в пользование сразу два участка в Тракторозаводском районе столицы Южного Урала.

Согласно материалам дела, речь идет о двух участках площадью порядка 17 тыс. квадратных метров на улице Мамина. На них должны были выстроить две 24-этажки с подземными парковками, но объекты так и не были возведены.

Из актов обследования <…> следует, что на участке с номером :53180 расположен объект незавершенного строительства (10% строительной готовности), участок не огражден, зарос травой; на втором участке объектов не имеется. Поскольку цель строительства не достигнута, комитет считает, что <…> ответчик пользовался земельными участками без внесения соответствующей платы, в связи с чем у него возникла задолженность в размере 58,268 млн рублей», – говорится в деле. Еще в 6,7 млн рублей чиновники мэрии оценили пени за 3 года просрочки в исполнении обязательств.

Между тем, по словам участников рынка, в данном случае критика должна звучать из-за «оперативности подчиненных Натальи Котовой» «Строительные технологии города» были признаны банкротом еще в 2019 году. Все это время конкурсный управляющий пытается продать долгострой на улице Мамина. Объект незавершенного строительства оценили более чем в 70 млн рублей, причем столь значительную сумму объясняли наличием договора аренды на земельный участок, который перейдет покупателю вместе с остовом заброшенного многоквартирника. Из-за отсутствия интересантов ценник снижался.

«В мэрии Челябинска не могли не знать о наличии финансовых и уголовных проблем у «СТГ». В марте 2018 года владельца и руководителя компании Светлану Мореву признали банкротом. Спустя небольшой промежуток времени процедуру банкротства ввели и в отношении компании, а представители ГУ МВД по Челябинской области возбудили уголовное дело в отношении собственницы», – рассуждают отраслевики.

Согласно обвинительному заключению по делу о мошенничестве в особо крупном размере, владелица ООО «Строительные технологии города» в 2013-2019 годах потратила на личные цели 183 млн рублей дольщиков. Первоначально средства были привлечены для строительства ЖК «Оникс» в Челябинске. После многолетней просрочки сдачи дома обвиняемая получила разрешение на строительство нового ЖК «Ривьера» (24-этажник на улице Мамина), а средства, полученные от дольщиков нового ЖК, вложила в достройку «Оникса». Расследование уголовного дела было завершено в 2022 году. Уточнить, вынесено ли в настоящее время решение суда, оперативно не удалось.

Из-за деятельности «СТГ» в Челябинске появились очередные обманутые дольщики, которые стоят на учете у представителей всех уровней власти. Более того, компенсация людям была выплачена за счет федерального фонда защиты обманутых дольщиков.

Между тем все это время КУИЗО, вероятно, игнорировал вопрос со взысканием долгов банкрота, на балансе которого по настоящее время остаются долгострои. Как говорят специалисты, по прошествии трех лет продать их по «достойной цене» будет крайне сложно. Частично распроданным имуществом конкурсный управляющий уже погасил долю долгов перед кредиторами, включившимися в реестр значительно раньше челябинских чиновников.

«Скорее всего, это обычная стратегия чиновников, которых поощряют и наказывают за работу. Поощряют их редко, а вот наказывают часто. Если есть дебитор и есть угроза пропуска исковой давности, они идут судиться. Вероятнее всего, юристы мэрии просто не оценивают вероятность взыскания этого долга. В оценке их деятельности нет показателя эффективности взыскания. Выполняют работу ради работы – это малоэффективный способ управления финансовыми процессами», – считает управляющий партнер адвокатского бюро «Ле-Арм» Евгений Чуркин.

Представители депутатского корпуса, в свою очередь, обращают внимание, что это далеко не единственный пример, когда КУИЗО идет в суды с существенным опозданием, вероятно, «только чтобы обосновать отсутствие средств в бюджете». Так, юристы структуры мэрии признались, что последние несколько лет не могут получить деньги за государственное имущество с собственной дочерней структуры. В рамках одного из процессов чиновники требуют с «ОГТ» 14 млн рублей за аренду 16 автобусов марки «МАЗ». Долг был накоплен еще в 2020 году, но в суд КУИЗО обратился лишь через полтора года после фиксации факта неплатежей. В настоящее время на рассмотрении судов находятся иски КУИЗО к ООО «Общественный городской транспорт» на 45 млн рублей.

«Я думаю, эти запоздалые иски нужны для отчетности, чтобы в случае необходимости, когда придет проверка или силовики, можно было сказать, что они пытались вернуть деньги, но не смогли. Суды зачастую превратились в прикрытие для коррупции. Заявления ведь подать можно так, чтобы суд заведомо проиграть. Часто инициаторами иска являются люди, которые допустили хищения или позволили не платить по счетам и уйти от долгов в банкротство, а свое попустительство прикрывают бурной деятельностью в судах», – подытожил политолог Александр Подопригора.

Оригинал материала: “Правда УРФО”